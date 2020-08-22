Ирина Хоменко стала мамой во второй раз
Актриса студии Мамахохотала поделилась радостными новостями.
Актриса выставила фото из роддома. Маленькую дочь звезда не решилась пока показать. В подписи к снимку она сообщила, что сейчас невероятно счастлива.
Друзья! Тепер я дважды мама! Счастью нет предела,‒ написала Ирина.
Ирина и ее муж Богдан уже воспитывают 5-летнего сына, которого назвали необычным именем Дамир. К слову, именно мальчик выбрал имя для сестренки.
Победило имя Дамира: у нас родилась Аврора, прекрасная богиня утренней зари. Кстати, она подтвердила свой статус ‒ родилась в 5 утра, как раз когда еще и звезды есть на небе, и еще не совсем рассвет,‒ откровенничает Хоменко.
Напомним,
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