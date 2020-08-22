Ирина Хоменко стала мамой во второй раз

22 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Ирина Хоменко стала мамой во второй раз
Актриса Ирина Хоменко
социальная сеть Instagram

Актриса студии Мамахохотала поделилась радостными новостями.

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Два дня назад знаменитость родила второго ребенка. Девочку назвали Авророй. Рост малышки 52 сантиметра, вес ‒ 3130 килограмма. Об этом счастливая мама сообщила в своем Инстаграм.

Актриса выставила фото из роддома. Маленькую дочь звезда не решилась пока показать. В подписи к снимку она сообщила, что сейчас невероятно счастлива.

Друзья! Тепер я дважды мама! Счастью нет предела,
‒ написала Ирина.

Актриса Ирина Хоменко / социальная сеть Instagram

Ирина и ее муж Богдан уже воспитывают 5-летнего сына, которого назвали необычным именем Дамир. К слову, именно мальчик выбрал имя для сестренки.

Победило имя Дамира: у нас родилась Аврора, прекрасная богиня утренней зари. Кстати, она подтвердила свой статус ‒ родилась в 5 утра, как раз когда еще и звезды есть на небе, и еще не совсем рассвет,
‒ откровенничает Хоменко.

Ирина Хоменко с сыном Дамиром / социальная сеть Instagram

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В комментариях поклонники, друзья и коллеги поздравляют молодую маму и желают ей здоровья и счастья ее семье: «Уже? Так быстро? Пусть будет счастливой мама и дочь», «Мои наилучшие и самые теплые пожеланиям всей вашей семье», «Всех благ!», «Пусть растет здоровой малышка! Ира, Вы прекрасны».

Напомним,

Актриса Ирина Хоменко с мужем Богданом / социальная сеть Instagram
 

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