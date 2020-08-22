Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева: больше не комик
Шоумен Сергей Притула решил кардинально изменить сферу деятельности.
Комик уверен, что сделал максимально много в актерской профессии, сейчас же пришло время реализовывать свои политические амбиции. А именно ‒ мужчина собирается баллотироваться на пост мэра Киева.
Кроме того, знаменитость уверяет, что в случае победы на выборах, он попрощается и с работой на Новом канале.
Если говорят, что «Притула – комик», пусть скажут, что «Притула – волонтер»... Я – не специалист по всему на свете. Но я знаю, как формировать команду, как делать большие проекты. Когда говорят, что мне будет трудно настроить работу какого-то департамента в КГГА – а кто-то пробовал настроить штаб оперативного ведения боя для 3-го полка спецназа? Считаете президента комиком? Это ваши проблемы. Меня зовут Сергей Притула, я не Зеленский и не Славко Вакарчук,‒ заявляет артист.
Напомним,