Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева: больше не комик

22 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева: больше не комик
Телеведущий Сергей Притула
социальная сеть Instagram

Шоумен Сергей Притула решил кардинально изменить сферу деятельности.

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Телеведущий записал видеообращение в своих соцсетях, где сообщил, что покидает юмористический проект «Варьяты-шоу», над созданием которого работал 10 лет. Теперь Притула пойдет в политику.

Комик уверен, что сделал максимально много в актерской профессии, сейчас же пришло время реализовывать свои политические амбиции. А именно ‒ мужчина собирается баллотироваться на пост мэра Киева.

Кроме того, знаменитость уверяет, что в случае победы на выборах, он попрощается и с работой на Новом канале.

Если говорят, что «Притула – комик», пусть скажут, что «Притула – волонтер»... Я – не специалист по всему на свете. Но я знаю, как формировать команду, как делать большие проекты. Когда говорят, что мне будет трудно настроить работу какого-то департамента в КГГА – а кто-то пробовал настроить штаб оперативного ведения боя для 3-го полка спецназа? Считаете президента комиком? Это ваши проблемы. Меня зовут Сергей Притула, я не Зеленский и не Славко Вакарчук,
‒ заявляет артист.

Участники коллектива «Варьяты-шоу» / социальная сеть Instagram

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Ведущий «Хто зверху?» признался, что это решение далось ему нелегко, однако совмещать творческую работу и политическую деятельность он не будет. Однако артист пообещал, что примет участие в завершающем сезоне «Варьяты-шоу».

Напомним,

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