Сергей Жигунов во второй раз развелся с женой и раскритиковал ее откровения на телевидении

31 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Сергей Жигунов во второй раз развелся с женой и раскритиковал ее откровения на телевидении
Актер Сергей Жигунов
социальная сеть Instagram

Звезда "Моей прекрасной няни" и "Гардемаринов" официально подтвердил развод с супругой Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака. Паре дважды не удалось сохранить брак.

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Российский актер Сергей Жигунов никогда не был примерным мужем. В браке с Верой Новиковой он состоял 11 лет, однако во время съемок сериала "Моя прекрасная няня" он закрутил роман с актрисой Анастасией Заворотнюк. Служебный роман продлился всего два года, вскоре пара распалась и Жигунов вновь вернулся к бывшей жене. В 2009 году Жигунов и Новикова снова поженились. А несколько дней назад стало известно, что знаменитость развелся ради новой пассии, журналистки Виктории Ворожбит.

Виктория Ворожбит, Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк / социальная сеть Instagram

О переменах в личной жизни мужчина сообщил сам, дабы не провоцировать домыслы СМИ. В своем Instagram он опубликовал фото свидетельства о расторжении брака с подписью «Пусть полежит здесь».

Свидетельство о расторжении брака Сергея Жигунова и Веры Новиковой / социальная сеть Instagram

Бывшая жена актера сначала не комментировала измену любимого, но, когда он объявил всем о разводе, решилась на откровения в телепередаче «Судьба человека». Оказывается, о новой любовнице Жигунова она, как и в случае с Заворотнюк, узнала из прессы.

Сереже я после этого не звонила и ничего не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его, но моя любовь перешла в другое качество. Я не хочу жить с Сережей, буду любить на расстоянии,
‒ заявила Вера Новикова.

Актер Сергей Жигунов с экс-женой Верой Новиковой / социальная сеть Instagram

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Жигунову не понравилось участие экс-супруги в передаче и ее откровенные признания. Свое недовольство он высказал ведущему программы Борису Корчевникову:

Я конечно понимаю, что за участие в подобных программах гостям платят приличные деньги, но бывшую тёщу могли бы пожалеть. Борис, через полгода антитела против коронавируса исчезают. Ты хочешь заразиться повторно? У подруги семьи подтвержденный коронавирус. 25% поражения легких. А с ними контактировала вся съемочная группа. Берегите себя, мойте руки и надевайте маски!

Напомним,

Экс-жена Сергея Жигунова Вера Новикова на съемках телепередачи «Судьба человека» / социальная сеть Instagram
 

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