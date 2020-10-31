Сергей Жигунов во второй раз развелся с женой и раскритиковал ее откровения на телевидении
Звезда "Моей прекрасной няни" и "Гардемаринов" официально подтвердил развод с супругой Верой Новиковой, опубликовав свидетельство о расторжении брака. Паре дважды не удалось сохранить брак.
О переменах в личной жизни мужчина сообщил сам, дабы не провоцировать домыслы СМИ. В своем Instagram он опубликовал фото свидетельства о расторжении брака с подписью «Пусть полежит здесь».
Бывшая жена актера сначала не комментировала измену любимого, но, когда он объявил всем о разводе, решилась на откровения в телепередаче «Судьба человека». Оказывается, о новой любовнице Жигунова она, как и в случае с Заворотнюк, узнала из прессы.
Сереже я после этого не звонила и ничего не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его, но моя любовь перешла в другое качество. Я не хочу жить с Сережей, буду любить на расстоянии,‒ заявила Вера Новикова.
Я конечно понимаю, что за участие в подобных программах гостям платят приличные деньги, но бывшую тёщу могли бы пожалеть. Борис, через полгода антитела против коронавируса исчезают. Ты хочешь заразиться повторно? У подруги семьи подтвержденный коронавирус. 25% поражения легких. А с ними контактировала вся съемочная группа. Берегите себя, мойте руки и надевайте маски!
Напомним,
- Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный.
- Дмитрий Комаров рассказал о съемке тревел-шоу "Мир наизнанку", на которой присутствовала его жена.