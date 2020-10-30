Дмитрий Комаров рассказал о съемке тревел-шоу "Мир наизнанку", на которой присутствовала его жена

В минувшую среду, 28 октября, телезрители увидели 24 выпуск 11 сезона тревел-шоу "Мир наизнанку". Сезон, который был отснят еще до пандемии коронавируса.

Путешественник Дмитрий Комаров продолжает делиться эксклюзивами с Поднебесной, которые не показывал еще никто в мире. Экспедиции ведущего проекта "Мир наизнанку" невероятно интересные и увлекательные, однако очень часто бывают и опасными.

В преддверии 24 выпуска тревел-шоу Дима Комаров поделился с поклонниками очень важным и трогательным событием из своей личной жизни. Путешественник признался, что во время съемок программы в Гонконге к нему на 5 дней прилетела его любимая супруга Александра.

Дмитрий отметил, что ощущения от работы в экспедиции сразу стали иными. Например, проживание в отеле с женой стало практически как дома, совсем с другой атмосферой – окутанной заботой и любовью.

Это были особенные 5 дней съемок в Гонконге. Впервые ко мне в экспедицию прилетела жена Саша. И ощущения от работы в экспедиции стали, как дома. Утром я уходил на съемку, а вечером возвращался в отель, почти как домой. Конечно же, на опасные мероприятия, такие как охота на змей или работа на большой высоте, я Сашу не брал. Но была и одна безопасная съемка (редкость для нас). Дима - гонконгский дачник-огородник. Как в одном из крупнейших и самых дорогих мегаполисов планеты, где квартиры стоят миллионы и десятки миллионов долларов, посадить петрушку и укроп, помидоры и огурцы, дыню или папайю? Не столько для еды, сколько для души: чтобы в выходной день полить, окучить, собрать урожай, и после недели работы в офисе за компьютером на каком-нибудь 125-м этаже повозиться с землей. Для нас с вами летом такой стиль жизни вполне доступен. В Гонконге, одном из самых густонаселенных городов планеты, где земли не хватает ни живым, ни мертвым (это не преувеличение - мест не хватает даже на кладбищах) - это недоступное богатство. Стандартные для нас дачные "6 соток" - непозволительная роскошь в Гонконге.

Но дачу-то все равно хочется. Как реализовать тягу людей к земле? Идею придумал и реализовал бизнесмен, которому показалось странным, что крыши многих небоскребов не используются. Он рискнул и запустил новый бизнес: сдачу в аренду ящиков с землей на крыше. С системой автополива. Лопатки и маленькие грабли прямо там можно брать в аренду. Любые семена и рассаду покупать на месте. Сервис оказался невероятно востребованным. Так я стал гонконгским фермером и обзавелся участком земли в одном из самых дорогих мегаполисов планеты. Точнее, взял в аренду. 1 квадратный метр. И посадил на "гонконгской даче" урожай. Это была первая и пока единственная съемка, на которой присутствовала жена. P.S. Цените то, что имеете. Дача 6 соток - это очень даже круто. И даже балкон с возможностью что-то посадить. Как видите, в "городах для миллионеров" такой возможности нет.

Напомним,