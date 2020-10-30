Алексей Комаровский – о травме на пилоне: Вместо того, чтобы порвать на себе одежду, оторвал мышцу на руке

Эксклюзив 30 октября 2020 11:35 Юлия Крутиева
Алексей Комаровский – о травме на пилоне: Вместо того, чтобы порвать на себе одежду, оторвал мышцу на руке
Актер Алексей Комаровский
пресс-служба

Говорят, что актеры могут настолько вжиться в роль, что отходить от характера своего персонажа могут еще несколько дней.

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Но звезда телеканала НЛО TV, актер детективного сериала "Паника Вова" Алексей Комаровский пошел дальше – решил сделать свой «идеальный дубль», после чего оказался в больнице.

Алексей, что и как произошло?

– Как говорят врачи-травматологи: «50% несчастных случаев случаются после фразы «Смотри, как я могу!», а остальные 50% - после фразы «Фигня! Смотри как надо!» Так вот у меня другая ситуация, из разряда «когда главный герой выложился на 110%».

В одной из серий мой герой – детектив Бойко – перевоплотился в стриптизера, чтоб втереться в доверие хозяйки ночного клуба, с целью раскрыть очередное преступление. Из одежды на мне боты и шорты, и вот я на сцене исполняю танец… Кстати, довольно неплохо, такой себе СуперМайк на минималках (улыбается). Приходит время пилона. Пять дублей я как мог смешно крутился на пилоне и комедийно падал – так было задумано по сценарию. А на шестом дубле решил выложиться максимально… И вот я набираю скорость, оббегая пилон, прыгаю, хватаюсь за него руками и кружусь, как космонавт на орбите. Через пару секунд мой полет закончился плачевно, я почувствовал сильный отрыв чего-то в моей левой руке, было так больно, как будто ударило 220 вольт. Я рухнул на пол, а съемочная группа еще секунд десять и дальше наслаждалась моей игрой, думая, что так и надо. Так что в одной из серий второго сезона ироничного детектива «Паника Вова» вы увидите, как я вместо того, чтобы порвать на себе одежду, оторвал мышцу на руке.

Что ты почувствовал в этом момент?

– В общем, шок, боль, панику и ярость. Вот, что я переживал первые 20 минут. Потом сознание начало искать ответ на вопрос: что делать, чтоб быстрее вылечиться? Съемки в этот день я продолжил на обезболивающих, потому что нужно было доснять все сцены, очень много людей и локаций задействовано, и остановить съемки – это дорогое удовольствие. А я не привык сдаваться!

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В итоге, уже через два дня у меня на руках был снимок МРТ и диагноз: отрыв сухожилья и грудной мышцы от кости в трех местах. До операции я продолжал съемки. Спасибо всей нашей команде за то, что максимально облегчили процесс переодеваний и трудности, связанные с рукой, которая практически не работала, шевелил только пальцами.

После того, что случилось, мой бывший тренер со сборной сказал: «Леша! Пилон – это тот же турник, только вертикальный. Это минимальный, но все-таки акробатический трюк». Естественно, к такому рвению мои нерастянутые сухожилья были не готовы. Мышцы сильные, но привыкли только к плавным нагрузкам в зале. Так что чуть перестарался… И отправился на операцию.

Сложная ли была операция?

– Не знаю, я спал. Операция длилась больше часа под наркозом. Теперь у меня в кости левой руки навсегда вставлены два титановых штифта, которые держат мое сухожилье и мышцу. Теперь я «Железный человек». Но пикать в аэропорту не буду, титан не распознается металлодетекторами.

Как скоро ты приступил снова к съемкам?

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– Операция была сделана в перерыве между съемочными днями. Мы не остановили и не прервали съемки ни на один день, да и я бы не хотел. Уже через три дня после операции я был на съемках по графику, снова на обезболивающих и с вообще неработающей рукой. Она туго привязана к моему телу, так мне еще ходить месяц. В последних сериях второго сезона вы увидите меня с травмированной рукой, пришлось оперативно внести правки в сценарий. С таким продакшеном и съемочной командой, как наши, реально преодолеть любые трудности. Мы – команда!

Сколько будет длиться восстановление и когда снова станешь спортивным и активным?

– Месяц буду ходить с привязанной рукой. Потом постепенно начну реабилитацию с минимальными нагрузками и весами. А полное восстановление обещают через шесть месяцев. В общем, моя левая рука временно отдыхает. Хорошо, что я правша! Но месседжи и комменты писать трудно, так что начитываю голосом. Берегите себя!

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