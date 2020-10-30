Актер сериала "Пришелец" Анатоль Фон-Филандра: Импровизация – это всегда болезненный вопрос

Уже 23 ноября в 19:15 на ТЕТ премьера комедийного сериала "Пришелец".

По сюжету сериала , Коля и Оксана – молодая пара, которая только начала налаживать семейный быт и взаимоотношения. А Коля еще и предложение руки и сердца готовится сделать. Но перед одним из самых ответственных моментов в жизни пары, совсем рядом с их домом, терпит крушение космический корабль с пришельцем. Именно роль пришельца и исполнил актер Анатоль Фон-Филандра.

В интервью актер рассказал, чем вдохновлялся, чтобы вжиться в образ, об отношениях между актерами на площадке и почему стоит посмотреть сериал на ТЕТ.

Анатоль, расскажите о сериале “Пришелец” и своем герое?

– Это сериал о людях и отношениях. Своим появлением пришелец, мой герой, дарит возможность семье, которая его приютила, посмотреть на себя со стороны, на свою жизнь, ее качество и свою природу.

Выглядит мой герой как настоящий пришелец. Зеленое чудовище, так называет его Коля, роль которого в сериале исполняет Владимир Кравчук. И чтобы защитить себя, мой герой принимает человеческий облик. Чтобы выжить в новом для себя мире, пришельцу необходимо приспособиться к традициям, правилам и менталитету землян. В чем ему и помогает Оксана (актриса Мария Крушинская), девушка, которая нашла пришельца после аварии его корабля.

У вас есть специфический акцент в сериале, легко нашли необходимый? Вдохновлялись какими-то известными пришельцами, чтобы говорить и выглядеть правдоподобно?

– Конечно, я и вся наша творческая команда смотрели сериалы и фильмы о пришельцах. В большинстве случаев, это были американские продукты 80-90х годов.

Вдохновленные просмотром, начали работать над созданием героя в реалиях Тарасовки (населенный пункт, куда попал пришелец). Мне сильно помогли продюсеры, режиссеры и вся группа. Когда видишь костюм или надеваешь линзы, это помогает перестроиться. Сразу чувствуешь себя кем-то другим.

А с акцентом связана интересная сценарная история.

– Когда пришелец начал падать на Землю, он решил замаскироваться под местное население и запустил процесс перевоплощения в человеческий облик. Но корабль упал раньше, перевоплощение произошло лишь на 80%. Откуда и такой компьютерный голос, и космический цвет глаз.

Возможно, у вас есть любимые герои не из нашей планеты? Фильмы или сериалы о пришельцах есть любимые?

– Конечно, я вообще обожаю тематику пришельцев. Очень люблю фильм "Нечто", 1982 года. А если говорить о сериалах – "Альф". Этим сериалом я и вдохновлялся (улыбается).

У вас несколько линий взаимоотношений в сериале. Расскажите о них, как они развиваются?

– Главная цель и мотивация моего героя – остаться целым и здоровым на чужой планете. Со всеми людьми, которых он встречает, отношения складываются по-разному. С Колей и Оксаной они теплые, ведь это первые люди, которых он встретил.

Не совсем срастаются отношения с участковым, он очень подозрительный и хочет разоблачить Ваню, так моего героя назвали земляне.

В сериале люди делятся на два типа. Одни хотят помочь пришельцу вернуться, а другие – выяснить, что не так с моим героем и использовать эту информацию для собственной выгоды.

Что больше всего удивляет вашего героя в земной жизни?

– Пришелец ест керамику, на его планете мало воды и отсутствуют некоторые явления, например, ветер. Поэтому он не понимает, почему люди пялятся, когда он пьет из лужи или лакомится чайным сервизом.

Но я считаю, что он пробуждает в землянах добро и делает семью, в которой живет, человечнее. Ведь он совсем не понимает правил: лжи, переносного значения слов, бытовых привычек. Глядя на моего Ваню, можно увидеть его глазами нелогичность поступков людей.

Ваш герой появляется в двух образах: в его родном теле и человеческом, когда он маскируется. Расскажите об этом.

– Это очень страшно. Пришелец зеленый и с огромной головой, касаться его точно не хочется (смеется). Он очень реалистичный, я смотрел много фильмов, где пришельцы не такие хорошие как мой герой. Поэтому меня немножко дергало (смеется). А работать в костюме – отдельная тема. У меня был дублер, только представить могу, как он себя чувствовал.

Как проходил процесс съемок? Удавалось импровизировать или дурачиться на площадке?

– Процесс долгий, импровизировать вообще очень редко разрешают. Текст – это документ. Но за время съемок у нас завязались очень теплые дружеские отношения с коллегами по кадру, мы дурачились не на камеру (улыбается). Импровизация – это всегда болезненный вопрос, хочется и можется, но не разрешают (улыбается).

И вы, и ваша жена Екатерина Варченко сейчас снимаетесь в сериалах для ТЕТ. Обсуждаете ваши проекты?

– Мы всегда с Катей обсуждаем наши проекты и обмениваемся мнениями о наших ролях. Обсуждаем впечатления и работу на площадке. Время с Катей – это мой катализатор. Она многое знает и часто помогает мне, надеюсь, мои советы также ей полезны. Но интересно, что ни разу мы не встречались на съемочной площадке, только на сцене театра. С чего и начались наши отношения (улыбается).

Почему стоит посмотреть премьеру 23 ноября в 19:15 на ТЕТ?

– Ну, во-первых, это смешно. А что может быть лучше позитивного вечера? А также, надеюсь, что зрители узнают себя, посмеются над привычками и традициями, которые мы поддерживаем в обычной жизни и продолжат смотреть ситком до последней серии.