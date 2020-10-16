Роман Полянский: Я достаточно спокойный режиссер

16 октября в 20:20 на канале СТБ состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Мой любимый враг" производства StarLight Production. Главные роли исполнили Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко.

От любви до ненависти – один шаг, а от ненависти до любви – долгий путь… По сюжету мелодрамы студенты Кира и Марк влюбились, но отец не уверен, что может доверить нищему студенту свою единственную дочь. Марк решает уехать из города и доказать, что достоин Киры. Она воспринимает разлуку, как предательство любимого, и уезжает за границу строить карьеру. Через 10 лет Кира приезжает в родной город и неожиданно встречает Марка, который вернулся из-за нее. Он решает доказать Кире, что изменился – становится соперником мэра на выборах. Для Киры это еще одного доказательство, что ей стоит держаться от Марка подальше. Она знакомится с правой рукой отца – адвокатом Глебом. Вспыхивает роман. И Кира принимает предложение Глеба выйти за него замуж…

Мы поговорили с Романом Полянским, которого многие знают по сериалу «Мамочки» и фильму «Тариф Новогодний», о новом проекте, режиссерских амбициях и музыкальном прошлом.

Расскажите о вашем персонаже в сериале «Мой любимый враг».

– Мой герой Марк баллотируется в мэры города, как и отец Киры – его бывшей возлюбленной. Он пытается сделать город лучше, в том числе, посредством того, что показывает минусы другого кандидата. Тем самым еще старается доказать Кире, что он ее все еще любит. Несмотря на то, что 10 лет назад он уехал и оставил ее.

Бывшая девушка вашего персонажа Кира его не простила. Вы сами обидчивый в жизни?

– По-разному. Если я виноват, то постараюсь сказать об этом. Могу признать свою вину или ошибку, если я не прав.

Насколько вам важна атмосфера на площадке?

– Очень важна. В первую очередь все зависит от режиссера – какое настроение он создает на площадке. Все будет нервно, в постоянной гонке, спешке или он будет смотреть всегда с позитивной точки зрения.

Были случаи, когда вы отказывались от проектов из-за определенных актеров?

– По поводу актеров случаев не было. Но с режиссерами были, когда я понимал, что не сработаюсь. Но в итоге, меня утверждали, и приходилось как-то работать. Все равно находил общий язык, поскольку без этого никак. Каждый актер видит только свою линию и свой образ, а режиссер должен видеть общее. Если все актеры будут делать, что они хотят, то общий результат не получится. Нужно существовать в одних рамках, поэтому очень важно доверять режиссеру.

Но был проект, от которого я все же отказался, поскольку это был не мой режиссер, а я просто не его актер. Зачем травмировать друг друга в таком случае?

Вы будете снимать как режиссер сериал «Двое на крыше», который скоро выйдет на СТБ. Какой вы как режиссер?

– Посмотрим (улыбается). У меня был небольшой режиссерский опыт. Вроде бы все было комфортно, достаточно быстро и актеры понимали, что я от них требую. Никаких разногласий не возникало.

Я достаточно спокойный режиссер. Приверженец того, что сначала нужно качественно сделать подготовительный период. Если в этот момент ты все сделаешь хорошо со своей командой, операторами, постановочной частью, гримерами, костюмерами, тогда на площадке будет уже гораздо легче и проще. По большей части останется только работа с актерами.

Вы учились в музыкальном училище на кларнете и саксофоне. Сейчас играете?

– Пока не получается. Последнее время осталась только гитара. Но кларнет у меня с собой есть, вдруг пригодится. Я посвятил этому инструменту 10 лет жизни. Хотя это и было давно, но все знания остались.

А на саксофоне самостоятельно научился играть за лето. В последний год учебы в музыкальном училище играл в эстрадно-джазовом коллективе на саксофоне.

Почему решили перейти в театральное?

– Понял, что хороший музыкант из меня не получится.

Как вы это поняли?

– Кларнетист должен быть солирующим человеком как прима балерина. Тогда ты будешь ездить с гастролями, станешь известным и востребованным, будешь зарабатывать хорошие деньги. По своим умениям и технике я понимал, что солистом не буду. А сидеть просто в оркестре – это хорошо, но недостаточно. В то время еще дополнительно начал заниматься в театральной студии, мне очень понравилась сцена и актерское ремесло. Решил поехать, попробовать поступить в театрально училище – и поступил.