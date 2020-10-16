Роман Полянский: Я достаточно спокойный режиссер
16 октября в 20:20 на канале СТБ состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Мой любимый враг" производства StarLight Production. Главные роли исполнили Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко.
Мы поговорили с Романом Полянским, которого многие знают по сериалу «Мамочки» и фильму «Тариф Новогодний», о новом проекте, режиссерских амбициях и музыкальном прошлом.
Расскажите о вашем персонаже в сериале «Мой любимый враг».
– Мой герой Марк баллотируется в мэры города, как и отец Киры – его бывшей возлюбленной. Он пытается сделать город лучше, в том числе, посредством того, что показывает минусы другого кандидата. Тем самым еще старается доказать Кире, что он ее все еще любит. Несмотря на то, что 10 лет назад он уехал и оставил ее.
Бывшая девушка вашего персонажа Кира его не простила. Вы сами обидчивый в жизни?
– По-разному. Если я виноват, то постараюсь сказать об этом. Могу признать свою вину или ошибку, если я не прав.
Насколько вам важна атмосфера на площадке?
– Очень важна. В первую очередь все зависит от режиссера – какое настроение он создает на площадке. Все будет нервно, в постоянной гонке, спешке или он будет смотреть всегда с позитивной точки зрения.
Были случаи, когда вы отказывались от проектов из-за определенных актеров?
Но был проект, от которого я все же отказался, поскольку это был не мой режиссер, а я просто не его актер. Зачем травмировать друг друга в таком случае?
Вы будете снимать как режиссер сериал «Двое на крыше», который скоро выйдет на СТБ. Какой вы как режиссер?
– Посмотрим (улыбается). У меня был небольшой режиссерский опыт. Вроде бы все было комфортно, достаточно быстро и актеры понимали, что я от них требую. Никаких разногласий не возникало.
Я достаточно спокойный режиссер. Приверженец того, что сначала нужно качественно сделать подготовительный период. Если в этот момент ты все сделаешь хорошо со своей командой, операторами, постановочной частью, гримерами, костюмерами, тогда на площадке будет уже гораздо легче и проще. По большей части останется только работа с актерами.
Вы учились в музыкальном училище на кларнете и саксофоне. Сейчас играете?
– Пока не получается. Последнее время осталась только гитара. Но кларнет у меня с собой есть, вдруг пригодится. Я посвятил этому инструменту 10 лет жизни. Хотя это и было давно, но все знания остались.
А на саксофоне самостоятельно научился играть за лето. В последний год учебы в музыкальном училище играл в эстрадно-джазовом коллективе на саксофоне.
Почему решили перейти в театральное?
– Понял, что хороший музыкант из меня не получится.
Как вы это поняли?
– Кларнетист должен быть солирующим человеком как прима балерина. Тогда ты будешь ездить с гастролями, станешь известным и востребованным, будешь зарабатывать хорошие деньги. По своим умениям и технике я понимал, что солистом не буду. А сидеть просто в оркестре – это хорошо, но недостаточно. В то время еще дополнительно начал заниматься в театральной студии, мне очень понравилась сцена и актерское ремесло. Решил поехать, попробовать поступить в театрально училище – и поступил.