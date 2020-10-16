Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.10.2020)

16 октября 2020 18:13 Александр Кива
Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.10.2020)
Мой любимый враг: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 16.10.2020)
пресс-служба

16 октября на канале СТБ на нашем сайте TV.UA состоялась премьера 4-серийной мелодрамы "Мой любимый враг".

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Сюжет сериала Мой любимый враг:

Кире неожиданно позвонил отец и попросил, чтобы она приехала домой. Кира не была в родном городе целых десять лет. Что же такого должно было случиться, раз отец решил выдернуть дочь из Италии? Он ничего не объяснил и просто прислал билет на имя Киры по почте. В 1 серии сериала Мой любимый враг она отправляется в родной город, понятия не имея, что ее там ждет.

Отец Киры – мэр города Борис Суворов. Перед выборами он снова борется за рейтинги, и для этого ему нужна дочь. Сначала Кира обрадовалась, когда увидела папу спустя столько лет. Потом она поняла, что у отца корыстные цели. Борис хочет, чтобы Кира стала лицом проекта «Из детдома – в дом моды». Ему нужно природное очарование дочери, ее образование и опыт работы за рубежом, чтобы проект выглядел солидно. Кира не против помочь детям, однако отец выделяет на него слишком мало денег и времени, так как до выборов осталось совсем ничего.

Кира вернулась бы в Италию в 1 серии Мой любимый враг, но все идет наперекосяк. Начальница узнала, что Кира встречалась с ее конкурентом, поэтому девушку уволили с работы. А ведь из-за поездки домой она пропустила то самое собеседование, на которое так хотела попасть. Кира рассержена на отца из-за того, что он так резко выдернул ее из привычной жизни. Согласится ли она остаться и помочь ему выиграть выборы?

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Усложняет ситуацию то, что главный соперник отца в предвыборной гонке – это Марк Белевич, бывший Киры. Десять лет назад они были влюблены и даже собирались пожениться. Неужели столько лет спустя Марк решил выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра только для того, чтобы насолить Борису Суворову, который был против его отношений с Кирой?

Сериал Мой любимый враг от 16.10.2020 смотрите  в 19:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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