Солнечные дни: идеальный сериал для дождливой погоды

1 октября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Солнечные дни: идеальный сериал для дождливой погоды
Солнечные дни: идеальный сериал для дождливой погоды
пресс-служба канала СТБ

2 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4х серийного проекта "Солнечные дни", производства StarLight Production.

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По сюжету сериала Светлана (Анна Арефьева) живет не своей жизнью и занимается не тем, чем одарил ее Бог. Она всегда мечтала быть артисткой, имеет яркий актерский талант, но работает риелтором и продает квартиры, чтобы заработать деньги для семьи. Мужчина, которого она встречает – списанный отчаявшийся актер Артем Бовенко (Алексей Морозов). Но именно этот мужчина вдохновляет ее на невероятный шаг – заниматься тем, чем она всегда мечтала.

В главных ролях: Алексей Морозов, Анна Арефьева, Денис Мартынов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Алина Гросу.

Режиссером-постановщиком и исполнителем главной роли выступил актер театра и кино Алексей Морозов. Это был его дебют в режиссуре телевизионного проекта.

Я постоянно бегал от монитора на площадку. Эта история мне дала очень много энергии. До этого я был либо только актером, либо режиссером. Понимая всю сложность процесса, я пригласил статиста. Он сначала смотрел репетицию, как я разводил всех актеров: откуда выходить, куда садиться. Потом я шел к монитору и пока статист проходил за меня все точки, я смотрел как все это выглядит, – делится своими эмоциями Алексей Морозов. – Дальше «камера, мотор!», я входил в сцену, снимался, а после бежал к плейбеку, чтобы посмотреть, что получилось. И дальше дубль, поправки или следующий кадр. Была непрерывная беготня. Я даже не садился на протяжении 12 часов. Но мне безумно понравилось!

И не скрывает Алексей Морозов, что за время таких насыщенных съемок сбросил 4,5 кг – как раз то, что набрал за карантин:

Знаете, эта история про все наши солнечные дни – у всех актеров бывает проект, по которому его помнят и любят все. Но важно не застывать и идти вперед. Моему герою такой толчок дает именно любовь.

Также в сериале зрители увидят и детей-актеров, как и во всех 4-серийных проектах Романтических пятниц на СТБ.

На месте родителей я бы с очень большой осторожностью отдавал детей в кино. Но здесь все зависит от личности самого ребенка, окружения, менталитета, воспитания, – уверен режиссер. – У нас в проекте есть прекрасная 10-летняя актриса, которая, уверен, с годами будет только набирать обороты. В своем возрасте она очень умная, точная и уже видно, что ее кино не испортит. Поскольку в свои 10 лет у нее уже 40 работ! У меня столько нет в моем возрасте. Если до сих пор кино ее не испортило, то и дальше все будет хорошо.

Не пропустите премьеру «Солнечных дней» в пятницу в 19:00 на СТБ.

Напомним, 

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