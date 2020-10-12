Актриса и телеведущая Елена Вознесенская рассказала, как во время съемок кормила грудного ребенка

Актриса и ведущая программы «Киев. NewsRoom (канал «Киев») Елена Вознесенская, кажется, успевает все: сниматься в кино, ежедневно выходить в прямой эфир в новостийной программе. Как ей все это удается?

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У меня был молодой человек, с которым я познакомилась еще в своем родном Запорожье. Моя первая любовь. Парень был очень патриотично настроенный. Он решил поступить в университет МВД. И я была у него на принятии присяги. Как сейчас помню, теплая осенняя погода, передо мной стоит девушка-третьекурсница. (Я потом узнала, что в этом учебном заведении форма менялась на каждом курсе. На первом у девушек были бесформенные штаны, на втором – брюки в обтяжку, на третьем – короткая юбка, приталенный жакет и красивый берет). У барышни на присяге еще были красивые распущенные волосы, высокие каблуки. Я посмотрела на нее: боже мой, как это красиво! И все это в мои 15 лет показалось мне таким романтичным и волшебным, что я решила тоже поступать в этот вуз. Родители мои очень обрадовались такому выбору. Потому, что они люди конкретные. Папа рассуждал так: общежитие будет, кормят и одевают. Все находятся под присмотром, потому что закрытое заведение, значит, дочка будет в целости и сохранности.

А еще у нас были замечательные преподаватели. Мне реально было интересно учиться. Я не жалею, что туда поступила. И на самом деле сегодня на съемках кино мне помогают навыки, которые приобрела там - приемы рукопашного боя, огневая подготовка и т.д. Все это очень пригодилось для моих ролей. Я ведь то майора полиции играю, то следователя, а в новом телесериале «След» - патологоанатома. Кстати, у нас в университете была патанатомия, и мы ходили в морг, присутствовали на реальных вскрытиях. Так что я это знаю не понаслышке.

Актриса и телеведущая Елена Вознесенская / пресс-служба

Почему вы все-таки ушли из университета внутренних дел?

В какой-то момент я поняла, что вряд ли буду работать по профессии. Мы были на экскурсии в отделе Интерпола, и уже тогда было ясно, что там не для всех нас будет место. На самом деле это не такой уж большой отдел. В лучшем случае из сорока человек с нашего потока в университете туда попало бы на работу один или два. А во время практики в следственном отделе я уже поняла, что точно не хочу этим заниматься. Поэтому перешла в Харьковский национальный университет им. Каразина, где училась по двум специальностям – «Юридическая журналистика» и «Филология».

Как вы попали работать на телевидение?

Я, кстати, попробовала себя на телевидении еще в 14 лет. Попала на кастинг у нас в Запорожье. На суфлере был текст о новостях технологий. Представляете, как это ребенку в таком возрасте читать текст с обилием терминологии?! Я вышла и сказала маме: «Нет, никогда не стану телеведущей!»

Когда училась на последнем курсе университета, у меня было довольно свободного времени. Учеба заканчивалась в два часа дня, и мне явно чего-то не хватало. И вот однажды я увидела на экране телевизора бегущей строкой сообщение о кастинге на телевидении. Решила позвонить. Кастинг был большой – пришло около 100 человек. Но я чем-то приглянулась дочке владельца канала, которая, кстати, тоже была телеведущей. В общем, как ни странно, на телевидение я попала благодаря женщине. На кастинге отобрали трех человек, в том числе меня. Мне тогда было около 19 лет. Так что я работаю в кадре с 2006-го года. И по сути, училась профессии прямо на месте – как держаться перед камерой, писать тексты и т.д. Начинала в новостийной программе. А потом переехала в Киев и устроилась работать на Первый деловой канал, на проект о моде.

Актриса и телеведущая Елена Вознесенская / пресс-служба

Вас пригласили в Киев?

Сначала нашла работу, а потом переехала в столицу. Пока училась в Харькове, мои родители уже перебрались в Киев. И мама звала к себе. Мне тоже хотелось какого-то развития. В общем, я начала искать работу. А раньше на телеканалах часто объявляли всеукраинские кастинги.

На телеканал «Киев» вы попали во время карантина. В это время многие люди утратили работу, а вы наоборот нашли новую. Как у вас так получилось?

Я до этого работала на UATV. Но канал переформатировали, там поменялась команда, условия. А я уже давно снимаюсь в кино. Вот и решила, что раз уж так получилось, то телевидение пора «поставить на паузу». Но тут, как говорится, трах-бах – и карантин! Естественно, съемки кино приостановились. Мне даже как-то стало внутренне не по себе. Я подумала, что неизвестно, как дальше пойдет. А на канале «Киев» готовились к новому сезону и искали ведущих. А я, честно говоря, перед устройством на работу всегда стараюсь получить информацию о команде и руководстве. Для меня это важно. Ведь не секрет, что некоторые телеканалы - этакий террариум, где конкурируют между собой все: телеведущие, журналисты, администраторы. На «Киеве» мне понравилась атмосфера. Пожалуй, так себя я чувствовала только когда-то давно на своем любимом «Тонисе».

Но в этот момент ведь не только карантин был в городе. Телеканал в авральном порядке после того, как на Крещатике горели городские электросети, переехал из своего старого помещения в новое на Глыбочицкой, а там еще только строили студии и т.д.

Меня не пугают перестановки. Я очень адаптивный человек, для меня нет проблем, если придется сталкиваться с какими-то некомфортными условиями или временными трудностями. Не скрою, меня приглашали на другой канал, коммерческий. Но как сказал мой муж, не все в этой жизни нужно измерять деньгами.

Актриса и телеведущая Елена Вознесенская / пресс-служба

В кино вы ведь попали благодаря мужу, который при этом вообще не имеет отношения к творческой среде?

Он юрист. И, действительно, была очень смешная история. Когда мы с ним начали жить вместе, я уже работала на телевидение около пяти-шести лет. Но мне очень хотелось сниматься в кино. Я видела на экране каких-то знакомых людей и все гадала, ну как же они туда попали? В общем, жаловалась своему будущему мужу. И вот однажды мне вдруг позвонили. Человек сказал, что знакомые ему дали мой номер телефона и меня приглашают на пробы фильма. Я так обрадовалась! Причем кастинг был серьезный – в несколько этапов. Я все это прошла. И вот апогей всего этого мероприятия – снимается сцена, где один из актеров в маске (кстати, это был боевик). Причем до съемок мы с ним, разумеется, познакомились, разговорились. И тут он в финале снимает маску… А это мой муж! Вот таким необычным образом он решил сделать мне предложение выйти замуж. Я счастлива, цветы, съемочная группа аплодирует!

В общем, мы сели в машину и поехали домой. И тут до меня дошло: а фильма-то не будет! И как начала рыдать. Но самое интересное, что режиссер ведь, действительно, был настоящий. Во время всего этого действа я ему понравилась. И через некоторое время он позвонил и пригласил меня сняться в эпизодической роли в телесериале «Семейные мелодрамы». А потом в одном из сезонов я сыграла уже главную.

Причем тоже интересно получилось. Судьба все-таки испытывает нас, насколько мы хотим, чтобы исполнялись наши желания. Прошла буквально одна неделя, как я родила, и тут мне звонят и предлагают главную роль! Я говорю мужу: «Поехали! Тут главную роль предлагают!» Он в ужасе: «Как? Ты же кормишь ребенка. Он каждые 40 минут просит есть!»

Сегодня я вспоминаю эту историю с ужасом. Потому, что все съемки мой муж гулял с коляской вокруг съемочной площадки, в доме где-то у черта на куличках. Я в гримерной сцеживалась, а гример носила бутылочки с молоком, чтобы покормить ребенка. Я ведь думала, что между сценами смогу это делать сама. Но не тут-то было! Наверное, сегодня на такое не согласилась бы уже. В общем, не напрасно сериал назывался «Семейные мелодрамы». В нем было много из реальной жизни.

Вот так я попала в кино. Так что, действительно, моей кинокарьере поспособствовал муж. После этого как-то все завязалось, закрутилось, появились новые знакомства, кастинги.

В одном из фильмов вы ведь даже телеведущую сыграли?

Это был эпизод в сериале «Другая жизнь Анны». Позвонил знакомый режиссер и попросил сыграть телеведущую. Я подумала, что это интересно: актриса, которая работает телеведущей, играет телеведущую. Правда, режиссер попросил, чтобы мой персонаж совсем не походил на меня.

Актриса и телеведущая Елена Вознесенская / пресс-служба

То есть, если идти от обратного, то ваша героиня была стервозной и «зазвездившейся»?

Именно так. Честно говоря, при встрече мои одноклассники удивляются, как это я еще «не поймала звезду». Но ведь сейчас это обычная работа. Когда-то телеведущие получали большие зарплаты и были почти как небожители. А сегодня любой может создать ютуб-канал и стать не менее, а то и более популярным.

Расскажите, как вас пригласили на роль патологоанатома Марии Небесной в новом украинском сериале «След», который как раз сейчас вышел на экраны.

Признаться, в моей практике это был самый большой кастинг. Обычно, это одна-две встречи, и ты уже понимаешь, берут тебя на роль или нет. А здесь меня приглашали на кастинг семь раз. Причем каждый раз мне предлагали разные образы. Сначала меня пробовали на роль сексуальной оперативницы. Я одевалась на пробы соответствующе – все в обтяжку, глубокое декольте. Следующий раз – уже хотели патологоанатома.

На самом деле, я понимаю, почему так происходило. Это только кажется, что патологоанатома легко сыграть. Там очень много медицинской терминологии, и каким бы блестящим актером ты не был бы, тут уже все-таки не плохо бы понимать, о чем ты говоришь. Мне потом честно рассказали, что на эту роль пробовали большое количество разных актрис. Для меня, в общем-то, не удивительно, что меня утвердили на эту роль. Я ведь выросла в семьей врачей. Мама, бабушка, дедушка – медики. Естественно, если ты вырос в такой среде, медицина тебе довольно близка. Я очень хотела сыграть роль майора. Она очень динамичная – стрельба, погони. Но, видимо, судьба правильно распорядилась. Ведь такие съемки я бы точно не смогла совмещать с работой на телеканале «Киев».

Актриса и телеведущая Елена Вознесенская / пресс-служба

А как удается совмещать работу телеведущей и съемки в кино? Наверняка были какие-то накладки?

Конечно, бывают, и я очень по этому поводу всегда переживаю. Если опаздываю после съёмок в кино, то уже в телефонном режиме, пока еду в такси, готовлюсь к гостям, читаю новостную ленту, чтобы быть в курсе событий, который произошли за день. Я очень благодарна своему руководству за понимание, поддержку и возможность творческого развития. Это многого стоит. И поверьте, это нужно ценить. Ведь часто человека воспринимают исключительно как трудовой ресурс. Однажды на другом проекте мне даже сказали, мол, выбирай, кто ты - мама, актриса или телеведущая. Это ужасно. Потому я очень ценю людей и эту атмосферу, которая царит на «Киеве». Говорят, рыба гниет с головы. Так вот, у нас все процветает!

Людмила Троицкая