Ирина Хоменко: На Хэллоуин с малышами сделаем земляные коржи с червяками и будем наряжаться

Эксклюзив 30 октября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Ирина Хоменко: На Хэллоуин с малышами сделаем земляные коржи с червяками и будем наряжаться
Актриса Ирина Хоменко
пресс-служба

Страшно веселый праздник Хэллоуин в 2020 году будем отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября.

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Накануне Хэллоуина мы поинтересовались у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирины Хоменко: как она отметит День всех святых во времена коронавируса? Как оказалось, у Ирины в планах не сбавлять обороты – даже, если это домашняя вечеринка с родными.

Как вы празднуете Хэллоуин?

– Хэллоуин – сладости или смерть! Этот праздник прекрасен, конечно, своими костюмами. Можно позволить себе выйти на улицу совершенно любым. И чем страшнее у тебя будет костюм, тем круче. В новогоднюю ночь все хотят быть красивыми, а вот в Хэллоуин – наоборот.

Я праздную и праздновала этот день. В прошлом году мы с сыном Дамиром вырезали тыковку и украшали дом. В этом году к нам присоединится еще и дочка Аврора, будет наблюдать. Я купила пауков, шапки, паутину и колпаки. Сын хочет быть вампиром с накладными клыками, дочке наденем мышиные ушки, а над своим костюмом я еще думаю.

Какой была ваша самая запоминающая вечеринка на Хэллоуин?

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– Это было еще в студенческие годы. С моей подружкой Сашей мы учились в школе английского языка, и там организовывали тематические вечеринки. Я до сих пор помню лица людей, когда мы разукрашенными ведьмочками заходили в метро. Люди шарахались, а мы говорили: «Не переживайте, мы на праздник». Еще я помню работала арт-директором и певицей в ресторане, мы тогда делали праздник с полным аншлагом. Были кровавые пригласительные, коктейли с глазами, червяками, землей, пальцами ведьм. Все пришли в шикарных костюмах. Помню, я была черным ангелом. Честно скажу, мечтаю еще раз попасть на такую масштабную вечеринку.

Самый лучший образ для парня и девушки на Хэллоуин, на ваш взгляд?

– Если вы идете парой, можно найти костюмы адамового яблока и змеи – Евы и змея-искусителя. Еще, как вариант, дракулы и вампирши, ведьмы и зомби. Выбирайте, чтобы вы были или в паре, или антагонистами. Я бы точно искала какой-то очень страшный костюм. Обожаю наблюдать за Хайди Клум, у нее всегда шикарные костюмы. Самыми крутыми я считаю, когда она была человеком без кожи, бабушкой и когда у нее было много рук. Вот с нее стоит брать пример, какие костюмы нужно выбирать.

Посоветуйте, как отпраздновать Хэллоуин во времена коронавируса?

– Я собираюсь праздновать дома. А так, думаю, можно собраться самыми близкими, сделать печенье и коктейли с червяками, и включить страшный фильм – так, чтобы пробрало. А я с малышами буду дома: вырежем тыкву, сделаем земляные коржи с червяками и будем наряжаться. Главное помните: сладости или смерть. Так что запаситесь сладким и угощайте всех вокруг. 

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