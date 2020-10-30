Супер Топ-модель по-украински: участницы стали планетами, и показали глобальные проблемы
Девушки из "Супер Топ-модели по-украински" снялись в красивом социальном ролике.
Их задача – снять социальный ролик о проблемах нашей планеты. Делали они это под чутким руководством ведущей Аллы Костромичевой и эксперта Сони Плакидюк, а также режиссера и visual-artist Андрея Рубца. На его счету – видеоинсталляция для Мадонны и группы KAZAKY, клипы для певицы ЛУНЫ и рекламные ролики на международном рынке.
По задумке ролика, каждая из девушек стала планетой, которая борется с последствиями проблем, созданных людьми. Это загрязнение воды и воздуха, вырубка лесов, пожары, браконьерство и тому подобное, – объяснила задумку Соня Плакидюк. – Участница – это планета, которая больше не может терпеть проблемы, написанные на полотнах. Ее задание – сорвать эти полотна, продемонстрировав мощь, силу и облегчение от того, что проблема решена.
Цель участниц – не только справиться с заданием, но и заставить зрителя задуматься о глобальных проблемах.
Верю в то, что каждый начинает с себя. Например, я сортирую мусор, у меня есть бутылочка, из которой пью, чтобы не использовать пластик, – отметила Алла Костромичева. – О проблемах надо говорить. Если их озвучивает медийный, известный человек, это привлекает внимание.
Но главная трудность (по крайней мере, в физическом плане) заключалась в… платье. Под ним находилась особенная конструкция, в которой девушки могли кружиться и выглядеть, как планета.
Работала она по принципу неваляшки – чтобы достать до полотна, нужно было раскачиваться в разные стороны. Справиться с таким заданием без физической подготовки очень тяжело. Зато как красиво это платье выглядело! На его изготовление у художников по костюмам ушло 26 метров штор и две недели работы.
Платье состоит из нескольких слоев. Верхний – юбка-солнце из красивой ткани диаметром в шесть метров, под ним – фатиновый подъюб, который держал форму. И самый нижний слой из спортивного бифлекса – он был закреплен по кругу и тянулся в разные стороны, чтобы у девушек была точка возврата, – объяснила главный художник по костюмам Людмила Бурлак. – То есть, они падают вниз, а ткань их держит и «пружинит» обратно.
Кто лучше всех справился с заданием, а кому вовсе не разрешили сниматься в конструкции-неваляшке, – узнаете уже сегодня в 19:00 на Новом канале в новом выпуске реалити «Супер Топ-модель по-украински».
Напомним,