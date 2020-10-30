Супер Топ-модель по-украински: участницы стали планетами, и показали глобальные проблемы

Девушки из "Супер Топ-модели по-украински" снялись в красивом социальном ролике.

Пышное платье, которое занимает половину съемочной площадки. Под ним – конструкция-неваляшка. А на фоне – полотна на хромакее (технология, позволяющая менять фон, – прим. ред.) Именно такую картину застали участницы «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал), когда пришли на очередное испытание.

Их задача – снять социальный ролик о проблемах нашей планеты. Делали они это под чутким руководством ведущей Аллы Костромичевой и эксперта Сони Плакидюк, а также режиссера и visual-artist Андрея Рубца. На его счету – видеоинсталляция для Мадонны и группы KAZAKY, клипы для певицы ЛУНЫ и рекламные ролики на международном рынке.

По задумке ролика, каждая из девушек стала планетой, которая борется с последствиями проблем, созданных людьми. Это загрязнение воды и воздуха, вырубка лесов, пожары, браконьерство и тому подобное, – объяснила задумку Соня Плакидюк. – Участница – это планета, которая больше не может терпеть проблемы, написанные на полотнах. Ее задание – сорвать эти полотна, продемонстрировав мощь, силу и облегчение от того, что проблема решена.

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020) / пресс-служба Нового канала

Цель участниц – не только справиться с заданием, но и заставить зрителя задуматься о глобальных проблемах.

Верю в то, что каждый начинает с себя. Например, я сортирую мусор, у меня есть бутылочка, из которой пью, чтобы не использовать пластик, – отметила Алла Костромичева. – О проблемах надо говорить. Если их озвучивает медийный, известный человек, это привлекает внимание.

Участницы работали на хромакее – специальном фоне зеленого цвета, который позволяет вырезать фигуры девушек и подставлять их на любой другой фон. И тут начались сложности. Во-первых, во время съемки нужно было отыграть сильную эмоцию, не видя целостной картинки. Во-вторых, полотна нельзя бросать перед собой – в таком случае мастер не смог бы прорисовать их на постпродакшне.

Но главная трудность (по крайней мере, в физическом плане) заключалась в… платье. Под ним находилась особенная конструкция, в которой девушки могли кружиться и выглядеть, как планета.

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020) / пресс-служба Нового канала

Работала она по принципу неваляшки – чтобы достать до полотна, нужно было раскачиваться в разные стороны. Справиться с таким заданием без физической подготовки очень тяжело. Зато как красиво это платье выглядело! На его изготовление у художников по костюмам ушло 26 метров штор и две недели работы.

Платье состоит из нескольких слоев. Верхний – юбка-солнце из красивой ткани диаметром в шесть метров, под ним – фатиновый подъюб, который держал форму. И самый нижний слой из спортивного бифлекса – он был закреплен по кругу и тянулся в разные стороны, чтобы у девушек была точка возврата, – объяснила главный художник по костюмам Людмила Бурлак. – То есть, они падают вниз, а ткань их держит и «пружинит» обратно.

Кто лучше всех справился с заданием, а кому вовсе не разрешили сниматься в конструкции-неваляшке, – узнаете уже сегодня в 19:00 на Новом канале в новом выпуске реалити «Супер Топ-модель по-украински».

Напомним,