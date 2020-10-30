Ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур показала новые фото с сыном, сделанные на высоте в небе

Известная ведущая ТСН.Тиждень на 1+1 Алла Мазур опубликовала новые фото с 12-летним сыном Артемом.

16 сентября неизменная телеведущая 1+1 Алла Мазур отметила день рождения. Тогда ведущая получила немало поздравлений, комплиментов по поводу своего нового имиджа, и подарков от коллег и друзей.

Недавно Алла Мазур на страничке в Instagram поделилась впечатлениями и эмоциями от одного из подарков, а именно рассказала о полете на вертолете над Киевом. К увлекательному путешествию ведущей присоединился и ее сын.

Телеведущая ТСН призналась, что столь насыщенного дня она не планировала, но сын сейчас на каникулах и хочется больше времени проводить с ним вместе:

Этот день своих скоростных каникул, думаю, Артем запомнит надолго. Утром мы осваивали подарок маме от коллег: полет над Киевом на вертолете. Место рядом с пилотом, ясно, оккупировал сын. И еще долго не мог прийти в себя от восторга.

В соцсети Алла Мазур также рассказала об открытии, которое сделала в воздухе и о своих впечатлениях:

Это – целый фонтан эмоций. Мощный антидепрессант: мгновенный и эффективный! Приток гормона дофамина – моментальный. Чувствуешь, как расправляются крылья и все проблемы, кажется, можно решить одним махом. Все это – о нашем полете на вертолете над Киевом. Подарок на день рождения друзья из команды ТСН.Тиждень придумали действительно роскошный. Я высоту люблю и летать никогда не боялась. Но здесь мы с Артемом радовались, как дети.

Алла Мазур своим подписчикам посоветовала выбрать время и также попробовать такой полет над Киевом, поскольку в нашем ежедневном активном ритме жизни трудно набрать положительных эмоций.

По словам ведущей, вертолетная экскурсия над Киевом – хороший подарок друзьям и коллегам. Вертолет летит медленнее, чем даже планер. И на высоте значительно ниже: метров 300. Лететь над домами запрещено, можно только над Днепром.

Ты успеваешь хорошо рассмотреть все вокруг. Увидеть красивый город в окружении лесов и зелени. И даже как мы – свой дом,

– добавила ведущая ТСН.Тиждень.

Отметим, модный французский журнал в Украине Marie Claire в сентябрьском номере посвятил Алле Мазур сразу 5 обложек, а в интервью телеведущая рассказала о своей болезни и онко-выздоровлении в подробностях. На днях про украинскую телеведущую написал аргентинский выпуск Marie Claire на испанском языке.

Напомним,