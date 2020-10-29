Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви
Пандемия коронавируса привнесла в отношения знаменитостей особого шарма.
Одной из таких оказалась семья Джамалы. Не так давно певица во второй раз стала мамой, а вынужденная изоляция лишь сыграла ей на руку. Ведь активной концертной деятельности в ближайшее время не предвидится.
29 октября – особенная дата для Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова. Именно в этот день три года назад пара решила стать семьей, а Бекир отмечает еще и свой день рождения.
На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала серию милых фотографий с супругом, которые сопроводила чувственным сообщением.
В цей чудовий день народився ти, - пишет Джа. - В цей чудовий день ми вирішили бути сім‘єю. Кохаю, Бекір.