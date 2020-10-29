Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви

29 октября 2020 13:45 Юлия Крутиева
Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви
Джамала с мужем
instagram.com/jamalajaaa

Пандемия коронавируса привнесла в отношения знаменитостей особого шарма.

Читайте такжеХолостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Благодаря вынужденному карантину из-за коронавируса звезды могут больше времени проводить вместе с семьями и умилять своих фолловеров в соцсетях нежными семейными фото и видео.

Одной из таких оказалась семья Джамалы. Не так давно певица во второй раз стала мамой, а вынужденная изоляция лишь сыграла ей на руку. Ведь активной концертной деятельности в ближайшее время не предвидится.

29 октября – особенная дата для Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова. Именно в этот день три года назад пара решила стать семьей, а Бекир отмечает еще и свой день рождения.

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa
Читайте такжеБрэд Питт расстался с моделью, которая моложе его на 29 лет
В честь такого события победительница «Евровидения-2016» решила не только поздравить мужа с 29-летием, но и трогательно призналась ему в любви.

На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала серию милых фотографий с супругом, которые сопроводила чувственным сообщением.

В цей чудовий день народився ти, - пишет Джа. - В цей чудовий день ми вирішили бути сім‘єю. Кохаю, Бекір.

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Джамала социальные сети день рождения новости Бекир Сулейманов

Материалы по теме

Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Новости

Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
Сестра Ким Кардашьян получила положительный тест на коронавирус
Новости

Сестра Ким Кардашьян получила положительный тест на коронавирус
Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Анонсы на ТВ

Скажи мне правду: канал Украина и FILM.UA приступил к съемкам новой мелодрамы
Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 8 выпуске от 24.10.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 2 серию (эфир 19.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK