Джамала поздравила мужа с днем рождения, трогательно признавшись ему в любви

Пандемия коронавируса привнесла в отношения знаменитостей особого шарма.

Благодаря вынужденному карантину из-за коронавируса звезды могут больше времени проводить вместе с семьями и умилять своих фолловеров в соцсетях нежными семейными фото и видео.

Одной из таких оказалась семья Джамалы. Не так давно певица во второй раз стала мамой, а вынужденная изоляция лишь сыграла ей на руку. Ведь активной концертной деятельности в ближайшее время не предвидится.

29 октября – особенная дата для Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова. Именно в этот день три года назад пара решила стать семьей, а Бекир отмечает еще и свой день рождения.

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa

В честь такого события победительница «Евровидения-2016» решила не только поздравить мужа с 29-летием, но и трогательно призналась ему в любви.

На своей странице в Инстаграм Джамала опубликовала серию милых фотографий с супругом, которые сопроводила чувственным сообщением.

В цей чудовий день народився ти, - пишет Джа. - В цей чудовий день ми вирішили бути сім‘єю. Кохаю, Бекір.

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa

Напомним,