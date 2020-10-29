Alyosha едва не лишилась ребенка из-за врачебной халатности

29 октября 2020 00:45 Юлия Крутиева
Alyosha едва не лишилась ребенка из-за врачебной халатности
Певица Alyosha
instagram.com/alyoshasinger

Певица Alyosha рассказала, какие воспоминания ее до сих пор заставляют плакать.

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Певица Alyosha в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», вспомнила, как едва не стала жертвой врачебной халатности. Она с ужасом и глазами полными слез вспоминает свою первую беременность.

Тогда врач частной клиники, когда Alyosha уже была на 2-м месяце беременности, настаивала, чтобы исполнительница избавилась от ребенка. Вроде бы ребенок должен был родиться с патологией несовместимой с жизнью.

Не понимаю, как можно говорить такое женщине, которая приходит с желаемой беременностью: вам надо сделать аборт, – говорит артистка. – Так вот ошарашить человека, просто взять и разбить сердце, надежду. Так нельзя делать. Тем не менее, мне такое сказали. И я вся в слезах вышла из этого кабинета просто в полном шоке.

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Тогда Alyosha была готова хвататься за любой шанс, чтобы оставить ребенка. На 4-м месяце ей сделали сложнейшую процедуру.

Был очень сложный анализ, использовали иглу большую, которая протыкает живот. Одна медсестра держит плод, удерживает, чтобы не попала игла к нему, протыкает ткани, набираются воды и по тем данным, которые в водах, уже смотрят и говорят, есть ли проблемы с ребенком. Я только лежала, не дышала и молилась. И у меня стекали так слезы с обеих сторон, - вспомнила певица. – И потом, когда уже врач набрала воды и сказала, что с вашим ребенком все хорошо, это было счастье. И, когда мне уже говорили: «Вам обезболивающее уколоть?» Я говорю: «Не надо, мне уже такое обезболивающее пришло, что не надо ничего».

Напомним,

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