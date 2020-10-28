Джамала ошеломила кардинальной сменой имиджа
28 октября 2020 18:11
Джамала с мужем
instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала удивила неожиданными переменами в своем имидже.
Джамала побывала в парикмахерской, откуда вышла совершенно «другим» человеком.Результат смены имиджа 37-летняя исполнительница показала на своей странице в Инстаграм. В кадре Джа игриво позировала в кафе.Напомним,
Похоже, что материнство вдохновило звезду на неожиданные перевоплощения. Теперь Джамала может похвастаться шикарной челкой и стрижкой каре.
Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa
Новый год начинается с новой прически!- написала певица.
Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa