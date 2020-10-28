Джамала ошеломила кардинальной сменой имиджа

28 октября 2020 18:11 Юлия Крутиева
Джамала ошеломила кардинальной сменой имиджа
Джамала с мужем
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала удивила неожиданными переменами в своем имидже.

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На днях победительница конкурса «Евровидение-2016» Джамала побывала в парикмахерской, откуда вышла совершенно «другим» человеком.

Похоже, что материнство вдохновило звезду на неожиданные перевоплощения. Теперь Джамала может похвастаться шикарной челкой и стрижкой каре.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa
Результат смены имиджа 37-летняя исполнительница показала на своей странице в Инстаграм. В кадре Джа игриво позировала в кафе.

Новый год начинается с новой прически!
- написала певица.

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В комментариях фолловеры и коллеги Джамалы по сцене позитивно оценили перемены в ее имидже. Публика засыпали звезду комплиментами: «Воу воу», «Вау, Джа. Прям помолодела», «Шикарно, Джа! Теперь похожа на рокершу», «Оочень красиво! Джа! Ты красуня!».

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa
Напомним, 

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