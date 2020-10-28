Супер Топ-модели по-украински: Анна Сулима – об издевательствах в школе: Меня окунали головой в унитаз
Экс-участница модельного реалити Нового канала рассказала, с каким ужасным буллингом столкнулась в детстве.
Меня три раза в школе головой в унитаз окунали. Я и буллинг – две подружки. До 12 лет я была маленькой мышкой – мне могли дать леща, а я молча сидела на задней парте и терпела. Меня очень сильно била и обижала девочка Зина на несколько лет старше меня, – вспоминает Сулима. – До сих пор хожу со шрамами – меня держали и тушили о руки окурки. Считаю, что ни один человек не имеет права трогать другого хотя бы пальцем, тем более издеваться. У меня был период в жизни, когда я смогла поменяться. А большинство – не могут, и ходят потом затюканные и забитые.
Девушка призывает школьников не гнобить своих сверстников, а родителей – внимательнее присматриваться к своим детям.
Дети сейчас очень жестокие. Прошу, если у вас в классе есть тихушник-изгой, не гнобите его, не убивайте, ведь буллинг действительно убивает! Я когда-то хотела прыгнуть с крыши, потому что «вывозить» это все в маленьком возрасте невероятно сложно, – вспоминает экс-участница модельного реалити Нового канала. – Мы люди, а не животные. Помогайте друг другу, умоляю. Родители, обращаюсь к вам: мало слушать ребенка, его надо еще и слышать. Именно из-за того, что меня не слышали, я очень рано повзрослела и должна была сама стоять за себя, решать свои проблемы.
Больше откровений от Ани Сулимы – в модельном краш-тесте. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!
Напомним,