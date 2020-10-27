Леся Никитюк − об идеальном партнере: Должен быть стрессоустойчивым и уметь действовать
Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, по каким критериям отбирает мужчин.
Сколько я живу, влюбляюсь, расстаюсь, снова завожу отношения и снова разбиваю свое сердце, столько и понимаю, что никаких критериев не существует, – откровенничает ведущая. – Знаю точно, что на каждый товар есть свой покупатель, и я почувствую своего человека сердцем, интуицией. У меня пробегут мурашки, и это будет навсегда. Уверена, так и случится.
Есть качества мужского характера, на которые Леся Никитюк обращает внимание.
Мой мужчина должен быть стрессоустойчивым, просто потому, что я не такая, – смеется она. – Он должен хорошо шутить. Уметь действовать. Ведь если я все время буду действовать, ничего хорошего из этого не получится. И, конечно, любить и уважать своих родителей. Если он любит своих, то и моих полюбит. А еще хочу, чтобы был защитником и партнером.
Кто знает, может, такого мужчину Леся Никитюк встретит во время путешествий на своей «Le Маршрутке» каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.
Напомним,