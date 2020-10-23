Супер Топ-модель по-украински: сразу 2 участницы покинули проект во 2 выпуске от 23.10.2020
Кто покинул проект "Супер Топ-модель по-украински" во 2 выпуске?
Во время первого испытания выпуска, когда девушки переснимали самые провальные фотосессии своих сезонов, Катя нагрубила фотографу – Александру Порубаймыху. Перед тем, как начать работать, она объявила всей съемочной группе, что якобы отшила его.
Я нагрубила фотографу, но на это были свои причины. В прошлом сезоне Саша был ко мне неравнодушен и проявлял инициативу. Но для меня, у которой есть парень, это была максимально странная история, – отметила участница модельного реалити Нового канала. – Поэтому в определенный момент накипело: я поняла, что по ту сторону экрана сидит мой парень, смотрит на это и не понимает, почему я молчу. Подумала, что высказаться по этому поводу будет уместно.
А вот вторая девушка сама покинула проект, тем самим дав возможность девушкам из зоны риска – Ире Ротар и Софи Беридзе – продолжить участие в реалити. Эта девушка – Настя Леухина по прозвищу ХТЗ. Участие в «Супер Топ-модели по-украински» стало стрессом для нее и могло обернуться большими проблемами со здоровьем, поэтому девушка решила уйти.
За две недели на проекте я поняла, что поспешила сюда вернуться. Совсем мало времени прошло с того момента, как я поборола анорексию, я до сих пор не могу раскачаться, – объяснила Леухина. – Морально мне очень сложно. Хочу уделить время себе, поэтому я решила уйти с проекта.
Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!