Супер Топ-модель по-украински: сразу 2 участницы покинули проект во 2 выпуске от 23.10.2020

Кто покинул проект "Супер Топ-модель по-украински" во 2 выпуске?

Во втором выпуске «Супер Топ-модели по-украински» , который вышел 23 октября на Новом канале, сразу две девушки ушли из проекта. Тема второй недели – «Работа над ошибками», проделать которую не удалось Кате Чечеленко.

Во время первого испытания выпуска, когда девушки переснимали самые провальные фотосессии своих сезонов, Катя нагрубила фотографу – Александру Порубаймыху. Перед тем, как начать работать, она объявила всей съемочной группе, что якобы отшила его.

Я нагрубила фотографу, но на это были свои причины. В прошлом сезоне Саша был ко мне неравнодушен и проявлял инициативу. Но для меня, у которой есть парень, это была максимально странная история, – отметила участница модельного реалити Нового канала. – Поэтому в определенный момент накипело: я поняла, что по ту сторону экрана сидит мой парень, смотрит на это и не понимает, почему я молчу. Подумала, что высказаться по этому поводу будет уместно.

Катя Чечеленко / пресс-служба Нового канала

Такого поведения девушке не простили. Супермодель с мировым опытом, ведущая Алла Костромичева отметила, что если Катя продолжит так себя вести, то с ней никто не захочет работать. Чтобы преподнести урок, экспертам пришлось попрощаться с Чечеленко.

А вот вторая девушка сама покинула проект, тем самим дав возможность девушкам из зоны риска – Ире Ротар и Софи Беридзе – продолжить участие в реалити. Эта девушка – Настя Леухина по прозвищу ХТЗ. Участие в «Супер Топ-модели по-украински» стало стрессом для нее и могло обернуться большими проблемами со здоровьем, поэтому девушка решила уйти.

Настя Леухина / пресс-служба Нового канала

За две недели на проекте я поняла, что поспешила сюда вернуться. Совсем мало времени прошло с того момента, как я поборола анорексию, я до сих пор не могу раскачаться, – объяснила Леухина. – Морально мне очень сложно. Хочу уделить время себе, поэтому я решила уйти с проекта.

За победу в «Супер Топ-модели по-украински» продолжили бороться 12 девушек: Даша Майстренко, Саша Литвин, Арина Любителева, Марго Верховцева, Ира Ротар, Ира Мойсак, Софи Беридзе, Вика Рогальчук, Таня Брык, Саша Кугат, Настя Панова, Амина Досымбаева.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!