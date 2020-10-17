Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

17 октября 2020 22:20 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
пресс-служба Нового канала

23 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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Смотрите во 2 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински: девушки проведут работу над ошибками – переснимутся в фотосессиях, которые не удались им в предыдущих сезонах. А также продефилируют по подиуму из грязи и сделают live-фото со страстным танцором! По результатам испытаний Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и приглашенный звездный эксперт выберут лучших участниц, которые продолжат борьбу за первое место. Кто же покинет реалити? Узнаете 23 октября в 19:00 на Новом канале!

2 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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