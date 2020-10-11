Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
11 октября 2020 19:40
Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
пресс-служба Нового канала
16 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.
Смотрите в 1 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински
: самые яркие участницы прошлых сезонов модельного реалити снова на ваших экранах! Они встретятся на грандиозной вечеринке в стиле «Оскар» и расскажут Алле Костромичевой, Соне Плакидюк и Сергею Никитюку, как изменились их жизни после выпуска из своих сезонов. А также сдадут небольшой экзамен ведущему Нового канала Сергею Притуле. Кто из участниц сможет вернуться с триумфом, а кому придется распрощаться с мечтой? Узнаем совсем скоро!
1 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 16.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.