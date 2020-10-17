Дети против звезд-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
17 октября 2020 21:10
Дети против звезд-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
пресс-служба Нового канала
21 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.
Дети против звезд-2: три мегаталантливых ребенка против троих мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого – решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит – ведущий шоу Сергей Притула. В новой программе Оля Полякова покажет свои кулинарные умения. Вместе с соперником-ребенком они без рецепта приготовят блинчики Креп сюзетт. Лидер группы «С.К.А.Й.» Олег Собчук покажет знания экзотических инструментов. А Богдан Панченко – выкрутасы на роликовых коньках.
3 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 21.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.