Дети против звезд-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)

11 октября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
Дети против звезд-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба Нового канала

14 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.

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Смотрите во 2 выпуске шоу Дети против звезд-2: три мегаталантливых ребенка против трех мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого - решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит - ведущий шоу Сергей Притула. Звезды покажут такие таланты, что зрители в жизни не догадались бы об их существовании. В этой программе команда детей вызвала на баттл поколений телеведущую Дашу Трегубову, певца Ivan NAVI и оперную диву Елену Гребенюк. Юные дарования попытаются разгромить взрослых или... никаких «или».

2 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 14.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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