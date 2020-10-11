Дети против звезд-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
11 октября 2020 00:05
Дети против звезд-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 14.10.2020)
пресс-служба Нового канала
14 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 2 сезона шоу Дети против звезд.
Дети против звезд-2: три мегаталантливых ребенка против трех мегапопулярных взрослых. Баттлы один на один и стенка на стенку. Кто кого - решит таинственный Мегамозг. А подзадорит и успокоит - ведущий шоу Сергей Притула. Звезды покажут такие таланты, что зрители в жизни не догадались бы об их существовании. В этой программе команда детей вызвала на баттл поколений телеведущую Дашу Трегубову, певца Ivan NAVI и оперную диву Елену Гребенюк. Юные дарования попытаются разгромить взрослых или... никаких «или».
2 выпуск шоу Дети против звезд-2 смотрите 14.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.