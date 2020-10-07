Дети против звезд-2: знаменитости продемонстрируют фокусы, гимнастику, силу голоса и не только
Сегодня, 7 октября, в 19:00 Новый канал покажет премьерный выпуск второго сезона шоу "Дети против звезд".
Профессиональные вокалисты
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина впервые вышла на сцену в три года. С того момента она не замолкает. Юля владеет двадцатью вокальными техниками, а уникальный голос девушки невозможно спутать с другими. За свою жизнь она выиграла 14 разных вокальных премий, и сегодня попробует обыграть ребенка. Сражение с 9-летней Вероникой Морской будет непростым. Девочка настроена на победу, ведь ощутила ее вкус на XV Всеукраинском фестивале «Черноморские игры».
Я понимаю, что бой будет очень серьезным, – говорит Юлия Санина. – Моя соперница такая крутая! В ее возрасте я не была настолько опытной вокалисткой.
Титулованные гимнасты
Не буду поддаваться, – говорит Верняев. – Я выступаю за честную игру. Посмотрим, кто из нас лучше. После передачи хочу рассказать все о мальчике тренеру молодежной сборной. Поэтому ему лучше выложиться по полной.
Мастера фокусов
В этом индивидуальном баттле покажут ловкость рук, и никакого мошенничества. Блогер-иллюзионист, видео которого собирают 20 миллионов просмотров Дмитрий Евтушенко попробует обыграть 12-летнего Евгения Шенцева. Мальчик умеет левитировать и может разрезать человека пополам без последствий для его здоровья.
Считаю, что мне дали большую фору – мой соперник будет выступать первым, – признается блогер. – Посмотрю, каким будет его номер, и смогу свой показать круче.
Также взрослых и детей ждут три коллективных конкурса. Они будут расстреливать инопланетян из пушек, отвечать на вопросы викторины и пройдут полосу препятствий, чтобы собрать как можно больше сокровищ. Кто победит – решит Мегамозг.
Напомним,