Кохання на виживання-4: участник реалити не смог сдержаться во время провокации изменой

7 октября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участник реалити не смог сдержаться во время провокации изменой
Участники «Кохання на виживання-4» Артем и Катя
пресс-служба Нового канала

Участника «Кохання на виживання-4» Артема уличили в неверности.

Для каждой пары участие в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) становится проверкой чувств. И если четыре испытания они как-то выносят, то провокация на измену превращается в ад. Никогда не знаешь, чем она закончится. 

Супруги Артем и Катя тоже не догадывались, что эта проверка разделит их жизнь на «до» и «после». Ведь парня застукают во время интимных ласк с другой.  

Все зашло слишком далеко. И я просто потерял контроль над собой и ситуацией, – оправдывается он. – Готов был убить себя за то, что сделал.

Участники «Кохання на виживання-4» Артем и Катя / пресс-служба Нового канала
За испытание пара получила ключ от шкатулки с деньгами, но потеряла нечто большее.

Я для него умерла, – грустит девушка. – Не понимаю: за что он так со мной поступил? Ведь так ему доверяла. Врагу не пожелаю пережить подобное. Можно всю жизнь прожить с человеком и в один момент обалдеть от того, с кем живешь. Никогда не забуду этот случай.

Участники «Кохання на виживання-4» Артем и Катя / пресс-служба Нового канала
Катя пригрозила мужу разводом. Ему чудом удалось вымолить прощение. А как им живется сейчас? 

У нас все очень хорошо, – признается парень. – Отношения изменились в лучшую сторону. Мы стали больше ценить и уважать друг друга. Я понял, что люблю Катю сильнее всех на свете. 12 августа этого года мы закрепили наши отношения перед Богом, повенчавшись в церкви. Поездкой остались довольны. И если бы нам снова выпала возможность побывать в таких экстремальных условиях – согласились, не раздумывая.

Напомним, 

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