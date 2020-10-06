Джастин Бибер с женой снялись в эротической фотосессии для глянца

В сентябре Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили вторую годовщину свадьбы.

Свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли 14 сентября 2018 года всего через два месяца после того, как музыкант сделал предложение модели.

В честь второй годовщины певец и модель опубликовали черно-белые фотографии с церемонии, прошедшей год назад, и посвятили друг другу трогательные слова.

Помимо этого Джастин и Хейли приняли участие в чувственной и довольно эротической фотосессии для октябрьского номера итальянской версии журнала Vogue и украсили его обложку.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин / instagram.com/justinbieber

Результатами съемки Бибер поделился на своей странице в Инстаграм. В кадре певец предстал в черных штанах, а Хейли - в латексном платье и туфлях на высоком каблуке, закрывая ногами своего полуобнаженного мужа.

Другие снимки с фотосессии оказались более страстными. На них Хейли позирует без бюстгальтера в штанах, которые подчеркнули ее стройные ноги и упругие ягодицы.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин / instagram.com/vogueitalia

Напомним,