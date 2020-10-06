Джастин Бибер с женой снялись в эротической фотосессии для глянца
В сентябре Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили вторую годовщину свадьбы.
В честь второй годовщины певец и модель опубликовали черно-белые фотографии с церемонии, прошедшей год назад, и посвятили друг другу трогательные слова.
Помимо этого Джастин и Хейли приняли участие в чувственной и довольно эротической фотосессии для октябрьского номера итальянской версии журнала Vogue и украсили его обложку.
Другие снимки с фотосессии оказались более страстными. На них Хейли позирует без бюстгальтера в штанах, которые подчеркнули ее стройные ноги и упругие ягодицы.