Джастин Бибер с женой снялись в эротической фотосессии для глянца

6 октября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Джастин Бибер с женой снялись в эротической фотосессии для глянца
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
instagram.com/justinbieber

В сентябре Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили вторую годовщину свадьбы.

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Свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин  сыграли 14 сентября 2018 года всего через два месяца после того, как музыкант сделал предложение модели.

В честь второй годовщины певец и модель опубликовали черно-белые фотографии с церемонии, прошедшей год назад, и посвятили друг другу трогательные слова.

Помимо этого Джастин и Хейли приняли участие в чувственной и довольно эротической фотосессии для октябрьского номера итальянской версии журнала Vogue и украсили его обложку.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин / instagram.com/justinbieber
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Результатами съемки Бибер поделился на своей странице в Инстаграм. В кадре певец предстал в черных штанах, а Хейли - в латексном платье и туфлях на высоком каблуке, закрывая ногами своего полуобнаженного мужа.

Другие снимки с фотосессии оказались более страстными. На них Хейли позирует без бюстгальтера в штанах, которые подчеркнули ее стройные ноги и упругие ягодицы.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин / instagram.com/vogueitalia
Напомним,

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