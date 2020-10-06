Танці з зірками-2020: в сети устроили флешмоб с просьбой вернуть Олега Винника на шоу

«Дисквалификация» Олега Винника и Алены Шоптенко на «Танцях з зірками» всколыхнула социальные сети.

Участники «Танців з зірками» , телезрители, пользователи соцсетей и звезды украинского шоу-бизнеса устроили флешмоб в поддержку одной из самых ярких пар на паркете.

Согласно правилам танцевального шоу «Танці з зірками» фавориты миллионов Олег Винник и Алена Шоптенко вынуждены были покинуть проект, пропустив два эфира по причине болезни на COVID-19.

Олег Винник и Алена Шоптенко / Пресс-служба Олега Винника

Однако коллеги артистов «по цеху» не согласились с таким решением и выступили с просьбой вернуть Олега и Алену.

Весьма бурно на новость о дисквалификации отреагировали и в социальных сетях: «Несправедливо!!! Ми б хотіли бачити вашу пару далі на паркеті! Одужуйте», «Одужуйте і повертайтесь, без вас немає сенсу дивитися цей проект! Правила несправедливі. Вас повинні повернути. Вболіваємо за вас! Велике вам спасибі за неймовірні пісні і танці!», «Так, я теж за те, щоб Олег Винник повернувся у шоу. Адже це не справедливо, щоб учасник вибув за станом здоров'я, а не по здібностях. Він один з найсильніших учасників».

Свои комментарии и пожелания скорейшего выздоровления оставили и звезды шоу-бизнеса. Среди них Евгений Кот, Илона Гвоздева, Слава Каминская.

Верните Шоптенко и Винника Я тоже за!!!!, Не честно, Олег, Алёнка, выздоравливайте! пс. справедливости ради - если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах,

- пишет звезды в социальных сетях.

Певец Олег Винник / Пресс-служба Олега Винника

Напомним,