Танці з зірками-2020: в сети устроили флешмоб с просьбой вернуть Олега Винника на шоу
«Дисквалификация» Олега Винника и Алены Шоптенко на «Танцях з зірками» всколыхнула социальные сети.
Согласно правилам танцевального шоу «Танці з зірками» фавориты миллионов Олег Винник и Алена Шоптенко вынуждены были покинуть проект, пропустив два эфира по причине болезни на COVID-19.
Весьма бурно на новость о дисквалификации отреагировали и в социальных сетях: «Несправедливо!!! Ми б хотіли бачити вашу пару далі на паркеті! Одужуйте», «Одужуйте і повертайтесь, без вас немає сенсу дивитися цей проект! Правила несправедливі. Вас повинні повернути. Вболіваємо за вас! Велике вам спасибі за неймовірні пісні і танці!», «Так, я теж за те, щоб Олег Винник повернувся у шоу. Адже це не справедливо, щоб учасник вибув за станом здоров'я, а не по здібностях. Він один з найсильніших учасників».
Верните Шоптенко и Винника Я тоже за!!!!, Не честно, Олег, Алёнка, выздоравливайте! пс. справедливости ради - если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах,- пишет звезды в социальных сетях.