Владимир Шумко рассказал о героических поступках ради любви

Ведущий Нового канала Владимир Шумко рассказал, как покорял сердце одноклассницы.

Психологи утверждают, что поведение человека выдает его влюбленность. Но часто мы не замечаем проявления симпатии со стороны мужчины или женщины. Не видим во взрослом возрасте, а что уж говорить о внимании в школе. Когда помощь от противоположного пола воспринимается как дружеский поступок. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) юморист и актер Improv live show Владимир Шумко рассказал, как ухаживал за одноклассницами.

Девочку звали Леся, – рассказывает юморист. – Мне важно было продемонстрировать свою отвагу и смелость. Я защищал ее от ребят. А еще частенько брал на себя вину за все, что делала Леся (улыбается). Она часто что-то чудила.

Актер признается, что после таких поступков девушка отвечала ему взаимностью.

Я умел хорошо рисовать и часто дарил ей свое творчество, – говорит Владимир. – На День святого Валентина сразу посылал несколько открыток.

В старших классах у Владимира изменилась симпатия. Он влюбился в другую девочку. И по иронии судьбы, тоже в Лесю.

Теперь в шоу «Хто зверху?» соревнуюсь против Леси, – с улыбкой говорит актер. – Но на самом деле я очень люблю и уважаю Лесю Ивановну Никитюк. Какая карма у меня в жизни с именем Леся.

Карма кармой, а женился Владимир Шумко на Анне. И уже семь лет пара счастлива в браке.

Владимир Шумко с женой Анной

Напомним,