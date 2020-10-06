Владимир Шумко рассказал о героических поступках ради любви

Эксклюзив 6 октября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Владимир Шумко рассказал о героических поступках ради любви
Владимир Шумко
пресс-служба

Ведущий Нового канала Владимир Шумко рассказал, как покорял сердце одноклассницы.

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Психологи утверждают, что поведение человека выдает его влюбленность. Но часто мы не замечаем проявления симпатии со стороны мужчины или женщины. Не видим во взрослом возрасте, а что уж говорить о внимании в школе. Когда помощь от противоположного пола воспринимается как дружеский поступок. За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) юморист и актер Improv live show Владимир Шумко рассказал, как ухаживал за одноклассницами.

Девочку звали Леся, – рассказывает юморист. – Мне важно было продемонстрировать свою отвагу и смелость. Я защищал ее от ребят. А еще частенько брал на себя вину за все, что делала Леся (улыбается). Она часто что-то чудила.

Актер признается, что после таких поступков девушка отвечала ему взаимностью.

Я умел хорошо рисовать и часто дарил ей свое творчество, – говорит Владимир. – На День святого Валентина сразу посылал несколько открыток.

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В старших классах у Владимира изменилась симпатия. Он влюбился в другую девочку. И по иронии судьбы, тоже в Лесю.

Теперь в шоу «Хто зверху?» соревнуюсь против Леси, – с улыбкой говорит актер. – Но на самом деле я очень люблю и уважаю Лесю Ивановну Никитюк. Какая карма у меня в жизни с именем Леся.

Карма кармой, а женился Владимир Шумко на Анне. И уже семь лет пара счастлива в браке.

Владимир Шумко с женой Анной

Напомним,

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