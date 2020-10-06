Брэд Питт вновь зовет Анджелину Джоли в суд из-за детей: детали скандала

6 октября 2020 16:20 Юлия Крутиева
Брэд Питт вновь зовет Анджелину Джоли в суд из-за детей: детали скандала
Актер Брэд Питт
instagram.com/bradpittofflcial

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь оказались в центре внимания мировых СМИ.

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Очередной резонанс вновь вызвали споры Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые касаются их длительного бракоразводного процесса и воспитания их совместных детей. 

После того, как публике стали известны детали романа Питта с молодой моделью, Джоли все чаще перестала отпускать детей на встречи с отцом. Такое развитие событий категорически не нравится актеру.

Брэд Питт с детьми и бывшей женой / instagram.com/bradpittofflcial
Брэд требует справедливой и равноправной опеки над своими наследниками. Полюбовно решить этот вопрос бывшие супруги не в силах, поэтому актер обратился в суд.

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Заседание должно было состояться 5 октября, но его по неизвестным причинам отложили. При этом Питт понимает, что Анджелина хочет только лучшего для детей, но мириться с таким отношением к нему, как к отцу, он не хочет.

Напомним,

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