Влад Яма рассказал о серьезной травме: Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать

6 октября 2020 18:50 Юлия Крутиева
Влад Яма рассказал о серьезной травме: Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать
Хореограф Влад Яма с супругой Лилианой
instagram.com/vladyama_official

Слава и успех танцору Владу Яме стоили дорого.

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Хореограф Влад Яма рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о цене, которую заплатил за свой перфекционизм.

Когда я переехал из Запорожья в Киев, у меня была очень сильная и яркая мечта – стать чемпионом мира, – сказал Влад. – Я чувствовал, что еще 6-7 лет и у меня может получиться. Я хотел быть лучшим, вот и все.

Но через год с мечтой пришлось распрощаться: Влад Яма получил первую серьезную травму. В тот момент ему впервые пришлось подумать о том, что с ним будет дальше.

Хореограф Влад Яма с супругой Лилианой / instagram.com/vladyama_official

У меня треснул хрящик, который покрывает надколенник с внутренней стороны. Сначала это была просто боль, потом появился отек. И я не мог нормально ходить. Начинал хромать, – поделился хореограф. – Потом я попал к врачам, которые мне сказали, что надо оперировать. Мне сделали первую операцию. А через четыре года то же самое повторилось со второй ногой.

После того, что случилось, Влад Яма впервые задумался о том, а стоит ли продолжать заниматься танцами.

Я очень хорошо помню этот момент, – вспомнил известный хореограф, – я лежал на диване, у меня были слезы на глазах. Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать. Они стали меня успокаивать.

Влад Яма с семьей / instagram.com/vladyama_official

В тот непростой период Влад Яма начал рассматривать второй вариант, решив поступать на юрфак и идти по стопам брата:

Я довольно успешно занимался правоведением еще в школе. Побеждал на олимпиадах. Я примерно понимал направление и знал, что однажды у меня это получится. Но в то же время было ясно, что настолько крутым юристом, как мой брат, я никогда не стану. Даже если стану биться головой об стенку, он все равно будет лучшим.

Когда Влад Яма стал выздоравливать, его пригласили принять участие в танцевальном шоу, которое кардинально изменило его жизнь.

Напомним,

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