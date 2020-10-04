Кохання на виживання-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)

4 октября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

6 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 4 выпуске реалити Кохання на виживання-4: Катя и Артем отправились на край света в экзотическое Перу, чтобы проверить свои отношения. Они попробуют покорить джунгли, кишащие опасными животными, проведут гадкие процедуры в салоне красоты, устроят бои палками и пройдут проверку изменой. Сможет ли союз выдержать все испытания, которые ведущий Олег Кензов приготовил в Латинской Америке? Или их любовь даст трещину?

4 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 06.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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