Кохання на виживання-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.10.2020)

6 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 4 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Катя и Артем отправились на край света в экзотическое Перу, чтобы проверить свои отношения. Они попробуют покорить джунгли, кишащие опасными животными, проведут гадкие процедуры в салоне красоты, устроят бои палками и пройдут проверку изменой. Сможет ли союз выдержать все испытания, которые ведущий Олег Кензов приготовил в Латинской Америке? Или их любовь даст трещину?

4 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 06.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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