Кохання на виживання-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)

29 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 3 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Олег и Настя из Одессы уже год пытаются строить отношения. Правда, взаимопониманием в их союзе не пахнет. Девушку не устраивает, что вторая половинка не может заработать большие деньги. Поэтому она отправилась с любимым в Перу, чтобы дать толчок отношениям. Ведущий Олег Кензов приготовил им пять жестких испытаний. В столице Лиме они попробуют отыскать угасшие чувства в ведре с помоями, в бассейне с морскими гадами и во время провокации на измену. Сможет ли их союз выдержать все испытания?

3 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 29.09.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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