Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)

22 сентября 2020 23:20 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

28 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Детектор лжи-10.

Читайте такжеО чем молчат женщины: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)
Смотрите в 5 выпуске проекта Детектор лжи-10: принять участие решилась 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы. Девушка организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады. После того, как снятое журналистами видео попало в интернет, Юлия потеряла не только репутацию, но и покой, работу и любимого человека. Однако действительно ли девушка оказалась лишь заложницей ситуации? Это выяснят в студии проекта.

5 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 28.09.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ Дмитрий Карпачев телешоу телешоу онлайн телешоу 2020 Детектор лжи-10 Детектор лжи

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Телешоу

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?
Lifestyle

Лайфхак для холодного времени года: как быстро проснуться?
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)

Популярное на сайте

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK