Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
22 сентября 2020 23:20
Детектор лжи-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.09.2020)
пресс-служба канала СТБ
28 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Детектор лжи-10.
Детектор лжи-10: принять участие решилась 31-летняя Юлия Панкратова из Одессы. Девушка организовывает конкурсы красоты и даже вошла в топ-100 самых успешных женщин Украины. Но год назад украинский депутат, известный своими не всегда пристойными поступками, втянул Юлию в скандал просто в зале Верховной Рады. После того, как снятое журналистами видео попало в интернет, Юлия потеряла не только репутацию, но и покой, работу и любимого человека. Однако действительно ли девушка оказалась лишь заложницей ситуации? Это выяснят в студии проекта.
5 выпуск проекта Детектор лжи-10 смотрите 28.09.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.