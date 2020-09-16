О чем молчат женщины: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.09.2020)

16 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите в 3 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины : стоит ли связывать свою жизнь с мужчиной, если он годится тебе в сыновья? На этот непростой вопрос попытаются ответить Оксана Байрак и эксперты студии в проекте О чем молчат женщины 1 сезон 3 выпуск от 16.09.2020.

Алла проживает жизнь на полную

Алле 52 года, но чувствует себя на 15. В ее возрасте женщины обычно занимаются мужем, детьми и ведением домашнего хозяйства, но это точно не про Аллу. Главная героиня 3 выпуска ток-шоу О чем молчат женщины 2020 катается на мотоцикле, танцует на пилоне и занимается акробатикой. И даже на пенсии Алла планирует только зажигать! К активному образу жизни женщина привлекает и свою внучку. Вместе они занимаются скалолазанием и ходят на хип-хоп.

Дочь Аллы не принимает ее 28-летнего партнера

Неудивительно, что такая женщина, как Алла привлекает внимание мужчин. И особенно мужчин помоложе. Нынешний спутник жизни Аллы Василий младше ее дочери, и из-за этого девушка отказывается принимать его в семью. Но несмотря на это 28-летний парень Аллы намерен сделать ей предложение и завести общих детей.

Но главная героиня программы О чем молчат женщины 1 сезон сомневается: за спиной 4 брака, а нынешний возлюбленный не может найти общий язык с дочкой Аллы. Что же делать? Это и предстоит выяснить женщине в конце ток-шоу.

Эксперимент: как много молодых парней хотят завести отношения с женщиной постарше?

Но не все женщины за 40 такие же уверенные в себе как Алла. Поэтому журналисты проекта О чем молчат женщины 2020 провели эксперимент. Они отобрали трех женщин бальзаковского возраста, которые считают, что не могут привлечь мужчину помладше, и завели им странички на сайтах знакомств. Сколько мужчин проявили желание познакомиться с женщинами? Результаты этого эксперимента, а также финальное решение Аллы вы узнаете в проекте О чем молчат женщины 1 сезон 3 выпуск от 16.09.2020.

3 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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