Майже колишні: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.09.2020)

15 сентября 2020 23:05 Юлия Крутиева
Майже колишні: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.09.2020)
Майже колишні: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.09.2020)
пресс-служба

15 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск реалити-шоу Майже колишні.

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Смотрите в 3 выпуске реалити-шоу Майже колишні: В проекте за любовь будут бороться лучшие эксперты. Пары, которые находятся в шаге от развода получат еще один шанс. В течение семи дней "почти бывшие" будут жить в разделённом пополам доме. Это поможет понять паре, готовы ли они на изменения, чтобы спасти брак. Или же такой эксперимент поставит точку на их отношениях.

3 выпуск реалити-шоу Майже колишні смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Майже колишні» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ

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