Майже колишні: возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга

15 сентября 2020 18:30 Юлия Крутиева
Майже колишні: возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга
Майже колишні: возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга
пресс-служба канала 1+1

На телеканале «1+1» продолжается проект «Майже колишні», главная цель которого помочь парам им разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода.

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Во вторник, 15 сентября, на экраны выйдет третий эпизод реалити «Майже колишні». Герои проекта - женатые пары, отношения которых дошли критической точки. Поэтому они обращаются за помощью к психологу - эксперта проекта Ирины Кириченко, чтобы разобраться в отношениях и дать себе шанс спасти семью.

В 22:45 на «1+1» зрители увидят историю молодой пары из Одессы - 25-летнего Петра и его жены - 22-летней Татьяны, отношения которых превратились во взаимные обвинения и оскорбления. Супруги не получают того, чего ожидают от партнера, постоянно упрекая друг друга, что и стало главной причиной размышлений о разводе. Поэтому пара решила принять участие в проекте, чтобы понять можно ли спасти их брак, или отношения обречены.

Психолог, ведущая и эксперт проекта «Майже колишні» Ирина Кириченко отмечает, что взаимные упреки - это ошибка, которую часто допускаются партнеры во время семейных конфликтов.

Очень многие женщины считают, что мужчину можно мотивировать постоянно критикуя его и указывая на его минусы, - говорит Ирина. - Но это ошибка. Мы росли в разных условиях, и всем нам нужно разное для того, чтобы раскрыть свой потенциал.

Майже колишні: возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга / пресс-служба канала 1+1
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По условиям проекта пара в течение недели живет в разделенном пополам дома и ежедневно проходит стресс-тест: супруги объявляет близким родственникам о намерении расстаться; имеют возможность сходить на свидание со своим «идеальным партнером» и проходят детектор лжи.

Когда в паре начинаются конфликты, сразу же появляется соблазн заменить того, кто рядом, считая, что таким образом можно все решить, - комментирует ситуацию Ирина Кириченко. - Таня утверждает, что хочет быть слабой женщиной, а просто рядом с Петей не может себе этого позволить. Но присуща ли ей такая роль вообще, и действительно ли она этого хочет?

Супруги пойдут на свидание с теми партнерами, которые отвечают их главным требованиям: Татьяна встретится с уверенным в себе, свободолюбивым байкером, а Петр с нежной и хрупкой девушкой.

Майже колишні: возможно ли спасти брак, если супруги постоянно упрекают друг друга / пресс-служба канала 1+1
Чем завершатся свидания героев, какие выводы они сделают после, и какую страшную тайну о своем прошлом расскажет Татьяна своему мужу, и останется ли пара после этого вместе, узнаем во вторник в 22:45 на «1+1».

Напомним, 

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