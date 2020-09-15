Від пацанки до панянки-4: Алина Шевченко впервые стала мамой и показала малыша
15 сентября 2020 15:20
Участница реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко
пресс-служба Нового канала
Беби-бум на проекте «Від пацанки до панянки» (Новый канал) продолжается!
«Від пацанки до панянки» Алина Шевченко родила первенца – сына Никиту.
Малыш весом 2700 г и ростом 50 см появился на свет в 8:30 утра.
Не могу передать словами, насколько я сейчас счастлива! – призналась Новому каналу новоиспеченная мамочка. – Малыш очень красивый, как маленький ангелочек! Когда я впервые взяла сына на руки, буквально растворилась в нежности и любви. А во время первого кормления грудью даже пустила слезу…
Участница реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко / пресс-служба Нового канала
Я просидела дома два часа, потом мы вызвали такси и поехали в роддом, – поделилась Алина. – Врачи сказали, что у меня уже полное раскрытие и сразу отправили в родильный зал. Все произошло очень быстро. Родила буквально за три потуги.
Участница реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко / пресс-служба Нового канала
Муж расстроился, что не смог присутствовать на родах, но очень счастлив, что стал папой, – рассказала #ДвеЗвезды. – Так сложилось, что у него и телефона сейчас нет, поэтому он даже фото сына еще не видел. Но у нас есть семейный чат, куда я скинула снимки и видео малыша. Когда муж доберется домой, сможет, наконец-то, увидеть сына.
Напомним,