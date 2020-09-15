Від пацанки до панянки-4: Алина Шевченко впервые стала мамой и показала малыша

Беби-бум на проекте «Від пацанки до панянки» (Новый канал) продолжается!

Сегодня, 15 сентября, участница четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко родила первенца – сына Никиту.

Малыш весом 2700 г и ростом 50 см появился на свет в 8:30 утра.

Не могу передать словами, насколько я сейчас счастлива! – призналась Новому каналу новоиспеченная мамочка. – Малыш очень красивый, как маленький ангелочек! Когда я впервые взяла сына на руки, буквально растворилась в нежности и любви. А во время первого кормления грудью даже пустила слезу…

Участница реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко / пресс-служба Нового канала

По словам Алины Шевченко, схватки у нее начались около пяти часов утра. Участница «Від пацанки до панянки» растерялась и не знала, стоит ли ей сразу ехать в роддом. Дело в том, что раньше у девушки случались ложные схватки, и она просто не могла понять, настоящие ли они на этот раз.

Я просидела дома два часа, потом мы вызвали такси и поехали в роддом, – поделилась Алина. – Врачи сказали, что у меня уже полное раскрытие и сразу отправили в родильный зал. Все произошло очень быстро. Родила буквально за три потуги.

Участница реалити «Від пацанки до панянки» Алина Шевченко / пресс-служба Нового канала

Участница «Від пацанки до панянки» (Новый канал) и ее гражданский муж планировали партнерские роды, но не успели забрать результаты всех необходимых анализов. Поэтому первые секунды жизни сына возлюбленному Алины Шевченко увидеть не посчастливилось.

Муж расстроился, что не смог присутствовать на родах, но очень счастлив, что стал папой, – рассказала #ДвеЗвезды. – Так сложилось, что у него и телефона сейчас нет, поэтому он даже фото сына еще не видел. Но у нас есть семейный чат, куда я скинула снимки и видео малыша. Когда муж доберется домой, сможет, наконец-то, увидеть сына.

Напомним,