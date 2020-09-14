Украинского ведущего избили в Таиланде: пришлось ехать в больницу
Ведущий реалити "У кого больше?" Максим Узол травмировал ногу и даже попал в больницу.
Так, Максим встретил организатора таиландских боев, который предложил ему 300 бат (250 грн. – прим.ред.) за раунд. Чтобы заманить украинского телеведущего, мужчина соврал, что это не настоящие бои, а имитация.
Ничего себе ненастоящие бои, – возмутился Максим Узол, получив боксерской перчаткой в челюсть от соперника. – У меня не было сил. Не представляю, как профессиональные бойцы выстаивают по 12 раундов.
Он травмировал мне ногу, с каждой минутой она напухала все больше и больше, – рассказывает ведущий «У кого больше?». – Тут уже нельзя было выкрутиться – пришлось ехать в больницу. Медики сказали, что наступать на ногу нельзя минимум неделю.