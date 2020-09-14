Украинского ведущего избили в Таиланде: пришлось ехать в больницу

14 сентября 2020 12:30 Юлия Крутиева
Украинского ведущего избили в Таиланде: пришлось ехать в больницу
Ведущий реалити «У кого больше?»
пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити "У кого больше?" Максим Узол травмировал ногу и даже попал в больницу.

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Следующей страной, куда поехали супруги Максим Узол и Ольга Манько в рамках проекта «У кого больше?» на Новом канале, стал Таиланд. Обоим там было очень непросто, поэтому работы искали буквально на улице. 

Так, Максим встретил организатора таиландских боев, который предложил ему 300 бат (250 грн. – прим.ред.) за раунд. Чтобы заманить украинского телеведущего, мужчина соврал, что это не настоящие бои, а имитация.

Ничего себе ненастоящие бои, – возмутился Максим Узол, получив боксерской перчаткой в челюсть от соперника. – У меня не было сил. Не представляю, как профессиональные бойцы выстаивают по 12 раундов.

Пришлось ехать в больницу: украинского ведущего избили в Таиланде / пресс-служба Нового канала
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Впоследствии профессиональный боксер уже так разошелся, что начал не на шутку дубасить ведущего.

Он травмировал мне ногу, с каждой минутой она напухала все больше и больше, – рассказывает ведущий «У кого больше?». – Тут уже нельзя было выкрутиться – пришлось ехать в больницу. Медики сказали, что наступать на ногу нельзя минимум неделю.

Пришлось ехать в больницу: украинского ведущего избили в Таиланде / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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