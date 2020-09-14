Танці з зірками-2020: Дарья Петрожицкая призналась, что Тарас Цымбалюк делал ей предложение руки и сердца

14 сентября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Дарья Петрожицкая призналась, что Тарас Цымбалюк делал ей предложение руки и сердца
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

13 сентября на канале 1+1 телезрители увидели третий прямой эфир проекта Танці з зірками-2020.

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Третий выпуск "Танці з зірками-2020" был посвящен теме любви. И именно в этом выпуске звезды делились неизвестными фактами из своей личной жизни.

Так, например, Ольга Фреймут призналась, что именно она сделала предложение своему мужу пожениться. А вот другая участница Дарья Петрожицкая рассказала, что ее связывает с Тарасом Цымбалюком.

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В своей видеовизитке актриса поделилась с поклонниками трогательной историей. Дарья призналась, что в свое время она встречалась с Тарасом. Более того, актер сделал ей предложение руки и сердца.

Знаю я Тараса уже лет 10, – рассказала Дарья Петрожицкая. – Я тогда была крашеной блондинкой и у меня были очень тонкие брови. А он был кучерявым дрыщем. И это Тарас Цымбалюк. И на тот момент он делал мне предложение. Я знаю, что у него есть девушка и я ей по-хорошему завидую. Потому что таких как Тарас - единицы. Сильный, мощный и мало кто его таким знает, но он человек-настроение. И это идеал мужчины.

Звезда сериала "Папик" мечтает найти своего единственного и любимого. А танец в третьем эфире она посвятила Тарасу Цымбалюку.

Напомним,

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