Танці з зірками-2020: Дарья Петрожицкая призналась, что Тарас Цымбалюк делал ей предложение руки и сердца
13 сентября на канале 1+1 телезрители увидели третий прямой эфир проекта Танці з зірками-2020.
Так, например, Ольга Фреймут призналась, что именно она сделала предложение своему мужу пожениться. А вот другая участница Дарья Петрожицкая рассказала, что ее связывает с Тарасом Цымбалюком.
Знаю я Тараса уже лет 10, – рассказала Дарья Петрожицкая. – Я тогда была крашеной блондинкой и у меня были очень тонкие брови. А он был кучерявым дрыщем. И это Тарас Цымбалюк. И на тот момент он делал мне предложение. Я знаю, что у него есть девушка и я ей по-хорошему завидую. Потому что таких как Тарас - единицы. Сильный, мощный и мало кто его таким знает, но он человек-настроение. И это идеал мужчины.
Звезда сериала "Папик" мечтает найти своего единственного и любимого. А танец в третьем эфире она посвятила Тарасу Цымбалюку.
Напомним,