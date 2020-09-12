Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)

12 сентября 2020 21:15 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 13.09.2020)
пресс-служба

13 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 3 выпуск четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.

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Во 2 выпуске проекта Танці з зірками-2020 на знаменитый паркет выйдут 13 звездных пар, которые покорят сердца зрителей новыми танцевальными композициями. Эфир будет посвящен любви.

В новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в третьем прямом эфире к тройке судей присоединится Надя Дорофеева, которая была в шаге от финала в первом обновленном сезоне «Танців з зірками», однако уступила первое место Наталье Могилевской. А встречать пары на балконе будет певец, муж Нади Дорофеевой - Дантес. Специальным гостем второго эфира станет NK со своим новым хитом.

В это воскресенье Надежда Мейхер бросит вызов Санте Димопулос и станцует вальс под легендарный хит Whitney Houston «I Will Always Love You». Ведь именно вальс Санты судьи в прошлом ефире оценили высокими баллами. В свою очередь, Санта исполнит страстную румбу под трек Enrique Iglesias «Ring My Bells», которую посвятит своему любимому. Кумир миллионов Олег Винник стремится доказать судьям, что может танцевать техничнее, и посвятит венский вальс всем женщинам. А рэп-исполнительница Alyona Alyona исполнит зажигательный хип-хоп и расскажет о своей первой любви. «Холостяк» Сергей Мельник превратится в Кена, ведь именно так в прошлом эфире его назвала строгая судья проекта Екатерина Кухар.

3 выпуск шоу Танці з зірками-2020 смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Танці з зірками-2020» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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