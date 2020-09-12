МастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020

12 сентября 2020 22:55 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020
МастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020
пресс-служба

12 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.

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На битве черных фартуков на этой неделе участникам шоу «МастерШеф-10» было очень сложно. Ведь отправиться домой самым первым из двадцатки – очень обидно. Да еще и задание не из простых.

"Черным" нужно было повторить блюдо, которое готовил Эктор Хименес-Браво, находясь в другой комнате. Участники по очереди заходили в помещение к шеф-повару и запоминали все детали процесса приготовления.

И так, по итогам битвы черных фартуков, в 3 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Алексей Савчук.

МастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020 / пресс-служба канала СТБ

Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в следующую субботу, 19 сентября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA. 

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