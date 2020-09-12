МастерШеф-10: кто покинул шоу в 3 выпуске от 12.09.2020
12 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-10.
"Черным" нужно было повторить блюдо, которое готовил Эктор Хименес-Браво, находясь в другой комнате. Участники по очереди заходили в помещение к шеф-повару и запоминали все детали процесса приготовления.
И так, по итогам битвы черных фартуков, в 3 выпуске шоу «МастерШеф-10» покинул Алексей Савчук.
Новый выпуск шоу «МастерШеф-10» смотрите в следующую субботу, 19 сентября, в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.