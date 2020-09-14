Виктория Булитко рассказала, почему отец разрушил ее детскую мечту
Актриса Виктория Булитко рассказала, почему папа разрушил ее мечту играть на скрипке и как спас от работы таксисткой.
Мужчина очень ждал появления дочери, поэтому осуществлял все желания маленькой Вики, кроме одного.
«Папа, купи мне маленькую скрипку, я буду играть», – я видела себя маленькую с этой скрипкой,– вспоминает актриса Виктория Булитко в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».
И я, и жена – у нас есть музыкальное образование, закончили школу. Однако после школы мне играть не хотелось уже,– комментирует отец актрисы Сергей Булитко.
Тогда папа помог подготовиться к вступительным экзаменам и повел дочь по запорожским театрам, чтобы показать, что ждет ее потом.
Я сразу влюбилась, и кстати, то представление, на которое я ходила, потом в нем и играла,– рассказала актриса.
Еще когда я была маленькой девочкой, он сажал меня на колени, и мы ездили по сельским дорогам, – вспоминает Виктория Булитко. – До тех пор, пока я не начала доставать до педалей.
Но таксовать не пришлось. Вика стала актрисой Театра на Подоле, уже через несколько лет получила две престижные награды «Киевская пектораль». А в 2015-м перед ней предстал серьезный выбор: остаться в театре или стать актрисой комедийного шоу. Сегодня и Вика, и папа радуются, что ее жизнь сложилась именно так. Единственное, о чем жалеют – из-за напряженного графика видеться удается нечасто. Зато папа с дочкой всегда знают, что будут делать, когда снова выпадет возможность встретиться – рыбачить. И в этой рыбалке главное не улов, а каждая минута, проведенная вместе.
Напомним,