Виктория Булитко рассказала, почему отец разрушил ее детскую мечту

Актриса Виктория Булитко рассказала, почему папа разрушил ее мечту играть на скрипке и как спас от работы таксисткой.

Известная актриса Виктория Булитко своим нынешним успехом во многом обязана папе, ведь именно Сергей Николаевич повлиял на выбор будущей профессии дочери.

Мужчина очень ждал появления дочери, поэтому осуществлял все желания маленькой Вики, кроме одного.

«Папа, купи мне маленькую скрипку, я буду играть», – я видела себя маленькую с этой скрипкой,

– вспоминает актриса Виктория Булитко в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

Но в музыкальную школу Викторию так и не отдали. И чтобы не отбить у дочери интереса, папа решил: если захочет – сама научится, а он поддержит. Так и произошло.

И я, и жена – у нас есть музыкальное образование, закончили школу. Однако после школы мне играть не хотелось уже,

– комментирует отец актрисы Сергей Булитко.

Актриса Виктория Булитко с папой / instagram.com/bulitka

Даже первую модную прическу девочке тоже сделал папа!

А еще мужчина привил дочери любовь к комедийному жанру. Он любил КВН и записывал программы на видео. А она их смотрела. Даже в Машиностроительный университет Виктория Булитко собралась поступать только потому, что там была команда КВН. Но неожиданно появилось другое предложение – театральный.

Тогда папа помог подготовиться к вступительным экзаменам и повел дочь по запорожским театрам, чтобы показать, что ждет ее потом.

Я сразу влюбилась, и кстати, то представление, на которое я ходила, потом в нем и играла,

– рассказала актриса.

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

В Запорожском театре молодежи Вика прослужила 8 лет, а в 25 решилась на переезд в столицу. И сказала отцу – если не сложится с театром, будет таксовать, чтобы не возвращаться сразу домой – хорошо, что папа научил водить.

Еще когда я была маленькой девочкой, он сажал меня на колени, и мы ездили по сельским дорогам, – вспоминает Виктория Булитко. – До тех пор, пока я не начала доставать до педалей.

Но таксовать не пришлось. Вика стала актрисой Театра на Подоле, уже через несколько лет получила две престижные награды «Киевская пектораль». А в 2015-м перед ней предстал серьезный выбор: остаться в театре или стать актрисой комедийного шоу. Сегодня и Вика, и папа радуются, что ее жизнь сложилась именно так. Единственное, о чем жалеют – из-за напряженного графика видеться удается нечасто. Зато папа с дочкой всегда знают, что будут делать, когда снова выпадет возможность встретиться – рыбачить. И в этой рыбалке главное не улов, а каждая минута, проведенная вместе.

Напомним,