Сага: актер сериала Игорь Пазыч женится на любимой девушке

Исполнитель роли Никиты Козака, сына героини Ады Роговцевой в сериале "Сага" на канале Украина, популярный актер Игорь Пазыч готовится к собственной свадьбе.

Зимой этого года Игорь сделал предложение любимой девушке. Но пара решила не спешить, запланировав свадьбу на следующий год. И как показала практика, это было правильное решение, ведь многим влюбленным, которые собирались пожениться в этом году, по несколько раз пришлось переносить дату.

Мы планируем торжество, к которому хотим подготовиться, – отметил Игорь Пазыч. – Поэтому изначально решили сыграть свадьбу весной 2021 года. Видимо, внутреннее чутье помогло и карантин нам никак не помешал. Надеюсь, весной следующего года уже не будет никаких разговоров о карантине.

Игорь Пазыч с любимой / пресс-служба канала Украина

Впрочем, подробностями предстоящей церемонии Игорь пока не спешит делиться. Зато охотно рассказал о съемках в эпохальном сериале канала «Украина» и знакомстве с Адой Роговцевой, которая также сыграет в картине «Сага».

Я благодарен профессии, что у меня есть возможность окунуться в другую эпоху. Это всегда очень интересно. Другие интерьеры, одежда, аксессуары… Но при этом рад, что родился в современном мире, наша жизнь в разы проще и легче. Это можно понять в сравнении. В «Саге» снялось очень много прекрасных актеров, сериал покрывает 100-летнюю историю семьи, мы участвовали в съемках разных временных периодов, поэтому со многими я даже не пересекался– поделился впечатлениями о съемках артист. – Но рад, что удалось встретиться с легендой украинского кино Адой Роговцевой. Она прекрасна!

Как сообщалось ранее, производством 12-серийной картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Напомним,