Сага: актер сериала Игорь Пазыч женится на любимой девушке

7 октября 2020 14:00 Юлия Крутиева
Сага: актер сериала Игорь Пазыч женится на любимой девушке

Исполнитель роли Никиты Козака, сына героини Ады Роговцевой в сериале "Сага" на канале Украина, популярный актер Игорь Пазыч готовится к собственной свадьбе.

Читайте такжеВлад Яма рассказал о серьезной травме: Позвонив родителям, я сказал, что не могу танцевать
Зимой этого года Игорь сделал предложение любимой девушке. Но пара решила не спешить, запланировав свадьбу на следующий год. И как показала практика, это было правильное решение, ведь многим влюбленным, которые собирались пожениться в этом году, по несколько раз пришлось переносить дату.

Мы планируем торжество, к которому хотим подготовиться, – отметил Игорь Пазыч. – Поэтому изначально решили сыграть свадьбу весной 2021 года. Видимо, внутреннее чутье помогло и карантин нам никак не помешал. Надеюсь, весной следующего года уже не будет никаких разговоров о карантине.

Игорь Пазыч с любимой / пресс-служба канала Украина

Впрочем, подробностями предстоящей церемонии Игорь пока не спешит делиться. Зато охотно рассказал о съемках в эпохальном сериале канала «Украина» и знакомстве с Адой Роговцевой, которая также сыграет в картине «Сага».

Я благодарен профессии, что у меня есть возможность окунуться в другую эпоху. Это всегда очень интересно. Другие интерьеры, одежда, аксессуары… Но при этом рад, что родился в современном мире, наша жизнь в разы проще и легче. Это можно понять в сравнении. В «Саге» снялось очень много прекрасных актеров, сериал покрывает 100-летнюю историю семьи, мы участвовали в съемках разных временных периодов, поэтому со многими я даже не пересекался– поделился впечатлениями о съемках артист. – Но рад, что удалось встретиться с легендой украинского кино Адой Роговцевой. Она прекрасна!

Читайте такжеСага: Александра Лютая рассказала о сходстве со своей героиней в сериале
Как сообщалось ранее, производством 12-серийной картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль - Казаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд новости свадьба Игорь Пазыч Выходите без звонка Сага

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: участник реалити не смог сдержаться во время провокации изменой
Новости

Кохання на виживання-4: участник реалити не смог сдержаться во время провокации изменой
Юлия Санина рассказала, что требует коллектив The Hardkiss у организаторов выступлений
Новости

Юлия Санина рассказала, что требует коллектив The Hardkiss у организаторов выступлений
Гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 8 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала "Тайная любовь"
Анонсы на ТВ

Канал Украина снимает продолжение нашумевшего сериала "Тайная любовь"

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK