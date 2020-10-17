Le Маршрутка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.10.2020)
17 октября 2020 20:30
Le Маршрутка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.10.2020)
пресс-служба
19 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.
Le Маршрутка-2: заядлая путешественница Леся Никитюк снова отправляется в путь на маршрутке по Украине. Вместе с водителем Богданом Богдановичем они исследуют невероятные уголки нашей страны, от которых захватывает дух. В первом выпуске фирменный транспорт заедет в Карпаты. Леся покажет красоту и магию гор, попадет в дорожные приключения, обнаружит секретные места и познакомится с удивительными людьми, среди которых есть даже дипломат от мира грибов. Будет экстрим и релакс, драйв и спокойствие. А также Леся Никитюк обратит внимание на экологическую проблему, на которую многие закрывают глаза… Приготовьтесь к незабываемому путешествию и откройте сердце миру приключений! Будет круто!
1 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 19.10.2020 в 18:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.