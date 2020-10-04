Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)

4 октября 2020 21:40 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 22 выпуск онлайн (эфир от 07.10.2020
пресс-служба

7 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 22 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 22 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11: В Поднебесной команда «Мира наизнанку» нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в XXI веке сложно поверить.

22 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите 07.10.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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