Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
19 сентября 2020 23:35
Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
пресс-служба
23 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.
Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-12
: во второй части китайского сезона "Мира наизнанку" будет рассказывать о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.
4 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку смотрите ПО ССЫЛКЕ.