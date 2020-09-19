Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)

19 сентября 2020 23:35 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
пресс-служба

23 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-12: во второй части китайского сезона "Мира наизнанку" будет рассказывать о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с гигантскими небоскребами, где продается самая дорогая недвижимость в мире, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а прогрессивные бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

4 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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