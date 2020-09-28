Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.10.2020)

4 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : в центре столицы, благодаря небезразличию прохожей, полиция спасла новорожденного мальчика. Горе-мать положила малыша в хозяйственную сумку и разгуливала с ним по Киеву. Маленького сына девушка одела в теплую куртку, в то время как на улице стояла 30-градусная жара! Случайная очевидица шокирующего поступка матери сразу обратилась к полицейским, которых заметила рядом. Младенец чудом остался жив, ведь в закрытой сумке мог просто умереть от духоты. Журналисты «Один за всех» разыскали мать спасенного. В своем поступке 29-летняя Алла не видит ничего плохого. Она готова ночевать у больницы, чтобы вернуть сыночка себе. В студии она расскажет, что планировала сделать с новорожденным, как он оказался в сумке, и от кого она убегала в столицу за 800 километров от дома.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 04.10.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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