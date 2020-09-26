Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу

26 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, 27 сентября, в 20:00 в ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разрешить непростой семейный конфликт, в эпицентре которого находится 13-летний Илья.

Уже полгода 13-летний Илья живет в психиатрической больнице. Туда за непослушание школьника отправила родная мать. Пока мальчика обследовали, 42-летняя Лилия не сидела без дела – женщина через суд лишила себя материнских прав. Единственный человек, который мог забрать Илью – его отец. Но мужчина не спешит спасать сына, ведь его новая жена категорически против.

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020) / пресс-служба канала СТБ

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Ведущий и эксперты «Один за всех» выяснят, почему мальчик вдруг стал лишним в своей семье и за какие поступки мать и отец на самом деле отправили его в психиатрическую больницу. А также, что ждет школьника после программы: долгожданное семейное тепло или палата в психиатрическом отделении. Смотрите в воскресенье в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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