Один за всех: команда проекта помогла защитить детей от отца-насильника
В минувшем выпуске остросоциального ток-шоу "Один за всех" на СТБ за помощью обратилась 19-летняя Аня, которая обвинила отца в сексуальном насилии над ней.
Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани, Нина, и вовсе считала дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом своих детей. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички!
Александр – отец десятерых детей: трое – от первого брака и семеро – от брака с Ниной. Сперва в студии мужчина все отрицал. Нина же считала, что обвинения в адрес супруга от родных звучат из зависти к их семейному счастью.
Эксперт проекта, адвокат Сергей Костыра, вызвал правоохранителей просто в студию. Полиция забрала допрашивать Александра из съемочного павильона. Диск с видеофрагментами признания мужчины, который был передан редакцией СТБ, присоединен к материалам уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 152 «Изнасилование». Досудебное следствие продолжается, назначены все необходимые экспертизы по делу. Нина признала, что больше не хочет иметь ничего общего с мужчиной и подала заявление на развод. Отношения матери с детьми наладились.
Напомним,