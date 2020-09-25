Один за всех: команда проекта помогла защитить детей от отца-насильника

25 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Один за всех: команда проекта помогла защитить детей от отца-насильника
Один за всех: команда проекта помогла защитить детей от отца-насильника
пресс-служба канала СТБ

В минувшем выпуске остросоциального ток-шоу "Один за всех" на СТБ за помощью обратилась 19-летняя Аня, которая обвинила отца в сексуальном насилии над ней.

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Факты, которые прозвучали в студии проекта "Один за всех", шокировали еще больше. Команде проекта удалось помочь – просто со съемочной площадки мужчину забрали правоохранители!

Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани, Нина, и вовсе считала дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом своих детей. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички!

Студия проекта "Один за всех" / пресс-служба канала СТБ

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Чтобы спасти их и восстановить справедливость, Аня попросила помощи у проекта. Поддержать ее также приехали родные тети – Елена и Мария. Родственники отмечают, что в семье действительно присутствует моральное и физическое насилие. В том числе, по отношению к детям.

Александр – отец десятерых детей: трое – от первого брака и семеро – от брака с Ниной. Сперва в студии мужчина все отрицал. Нина же считала, что обвинения в адрес супруга от родных звучат из зависти к их семейному счастью.

Родные тети 19-летней Ани – Елена и Мария / пресс-служба канала СТБ

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Старшая дочь от первого брака Екатерина призналась, что отец насиловал ее примерно с 9-летнего возраста. Также мужчина принуждал к интимным отношениям и ее сестру Наташу. Александр заставлял дочерей угрозами и силой. Позднее горе-отец таки признался, что это правда, и он вступал в половые отношения с тремя дочками. Кроме того, при разговоре с психологом проекта, младшие сестры Ани эмоционально отреагировали на вопросы об отце и отметили, что боятся его.

Мама 19-летней Ани и отец-насильник / пресс-служба канала СТБ

Эксперт проекта, адвокат Сергей Костыра, вызвал правоохранителей просто в студию. Полиция забрала допрашивать Александра из съемочного павильона. Диск с видеофрагментами признания мужчины, который был передан редакцией СТБ, присоединен к материалам уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 152 «Изнасилование». Досудебное следствие продолжается, назначены все необходимые экспертизы по делу. Нина признала, что больше не хочет иметь ничего общего с мужчиной и подала заявление на развод. Отношения матери с детьми наладились.

Напомним,

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