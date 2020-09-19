Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
20 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.
Действительно ли многодетный отец окажется извращенцем? Какие шокирующие доказательства он принесет с собой в студию, чтобы разоблачить клевету дочери? И правда ли, что ее сестер нужно спасать от родного отца? Команда «Один за всех» выяснит правду!
Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.