Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)

19 сентября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
пресс-служба

20 сентября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 19-летняя Аня с ужасом вспоминает, как ее еще маленькой девочкой несколько раз насиловал… родной отец! Девушка обращалась в полицию, но ее проигнорировали. Мать Ани и вовсе считает дочь лгуньей, а мужа – примерным отцом. Поэтому девушке пришлось спасаться бегством из семьи. Но под одной крышей с горе-отцом остались три сестрички. Аня не сомневается, что теперь Александр продолжает свои сексуальные извращения с ними!

Действительно ли многодетный отец окажется извращенцем? Какие шокирующие доказательства он принесет с собой в студию, чтобы разоблачить клевету дочери? И правда ли, что ее сестер нужно спасать от родного отца? Команда «Один за всех» выяснит правду!

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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